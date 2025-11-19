¡Ú·ÀÌó¹¹²þ¡Ûµð¿Í¡¦ÇëÈø¶©Ìé¤Ï300Ëü±ß¥À¥¦¥ó¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡¡
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¤¬18Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢300Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄêÇ¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢1·³¤Ç9»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÇëÈøÁª¼ê¡£¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ï5·î¤´¤í¤«¤é¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬2·³¤Ë¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤«¤é¤âÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯·è¹Ô¡£¿©¤Ù¤ëÇòÊÆ¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢5¥¥í¤Û¤ÉÁýÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤âÈôµ÷Î¥¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿ÇëÈøÁª¼ê¡£¥ª¥Õ¤â¾¯¤·ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÊý¸þÀ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÍèµ¨¤Ï¡Ë4Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×