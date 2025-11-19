昨年83歳で他界した写真家、息子を撮影したのは成人式と結婚式の2回のみ
俳優の篠山輝信が、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
篠山輝信 ＝テレビ朝日提供
昨年1月4日に83歳で亡くなった日本を代表する写真家・篠山紀信さん。次男で俳優の輝信と黒柳が、紀信さんの思い出を語り合う。
亡くなる直前まで撮影があり、現場に行くと父は元気になったと話す輝信。プライベートで父に撮影してもらったのは成人式と結婚式のみだそうで、成人式の時の“驚くべき”写真を披露する。
放送では貴重な出演映像と共に、プライベートのお茶目な姿、最後に父と過ごした時の嬉しかった出来事など、第一線を走り続けた写真家・篠山紀信さんの思い出を、息子・輝信が明るく振り返る。
