■今回の結果は？

今日の質問は「チョコレート菓子、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？

・1位 … そのまま 57%
・2位 ガトーショコラ 25%
・3位 クッキー 9%
・3位 ブラウニー 9% 

※小数点以下四捨五入

37,221票




■今日のおすすめレシピ

カンタン濃厚ブラウニー


【材料】（ハートのアルミ型(12.5×11.5cm) 3個分）

チョコレート(ビター) 170g
無塩バター 80g
ココアパウダー 30g
卵 3個
グラニュー糖 80g
ピーカンナッツ 適量

【下準備】

1、チョコレートは細かく刻んでおく。

2、オーブンを180℃に予熱する。

【作り方】

1、ボウルにチョコレートと無塩バターを入れて湯煎で溶かし、ココアパウダーを振るい入れる。



2、別のボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで混ぜながらグラニュー糖を2〜3回に分けて加え、もったりするまで混ぜる。



3、1と2を混ぜ合わせてハートのアルミ型に流し、ピーカンナッツをのせて180℃に予熱しておいたオーブンで30分焼く。焼き上がったら粗熱が取れるまで冷ます。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)