「チョコレート菓子、どれが好き？」＜回答数 37,221票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第358回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「チョコレート菓子、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「チョコレート菓子、どれが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カンタン濃厚ブラウニー
【材料】（ハートのアルミ型(12.5×11.5cm) 3個分）
チョコレート(ビター) 170g
無塩バター 80g
ココアパウダー 30g
卵 3個
グラニュー糖 80g
ピーカンナッツ 適量
【下準備】
1、チョコレートは細かく刻んでおく。
2、オーブンを180℃に予熱する。
【作り方】
1、ボウルにチョコレートと無塩バターを入れて湯煎で溶かし、ココアパウダーを振るい入れる。
2、別のボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで混ぜながらグラニュー糖を2〜3回に分けて加え、もったりするまで混ぜる。
3、1と2を混ぜ合わせてハートのアルミ型に流し、ピーカンナッツをのせて180℃に予熱しておいたオーブンで30分焼く。焼き上がったら粗熱が取れるまで冷ます。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
