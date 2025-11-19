横浜流星、岡田准一主演「イクサガミ」サプライズ出演決定 血飛沫浴びながら笑み浮かべる場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」 (11月13日配信／全6話）の追加キャストとして、俳優の横浜流星が出演することが発表された。
【写真】「イクサガミ」豪華キャストが浅草寺に集結 イベントの様子
11月13日に世界配信がスタートしてから大きな話題を集めはじめている「イクサガミ」。配信初週、日本を始めとする計11の国と地域のNetflix週間TOP10（シリーズ）で首位を獲得し、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で2位を獲得。また、世界86の国と地域で週間TOP10入りをはたすなど、話題は日本のみならず世界中へ広がっている。主演・プロデューサー・アクションプランナーの3役を務め、本作品を牽引してきた岡田はこの現状に、「世界各国からのありがたい大反響にスタッフ一同感謝と誇りを持っています。 MADE IN JAPANとして作った『イクサガミ』。世界に愛が広がってます」 と喜びのコメントを残している。
世界中が侍バトルロワイヤルに熱狂中の本作。オールスターキャストの出演は配信前から注目されていたが、配信が始まると、いつ誰が命を落とし、戦いから脱落するか予想がつかない、その豪華俳優陣のほかにない出演が話題に。そんな中、サプライズキャストが明らかとなった。それは、最狂の剣士、天明刀弥（てんみょう・とうや）として登場する横浜。血飛沫を浴びながら満面の笑みを浮かべるその表情が意味するものは。
原作は、時代小説家・今村翔吾が武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描き、“最高のエンタメ時代小説”とも各界から称される同名小説「イクサガミ」シリーズ。プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田が、「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じ、生と死が交錯する壮絶なバトルを展開する。（modelpress編集部）
◆横浜流星「イクサガミ」出演決定
◆岡田准一主演「イクサガミ」
