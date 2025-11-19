Netflixシリーズ「イクサガミ」キービジュアル

Netflixにて世界独占配信中 (全6話(一挙配信))

Netflixは、11月13日から独占配信中のNetflixシリーズ「イクサガミ」が、日本を含む計11の国と地域のNetflix週間TOP10(シリーズ)で首位、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で2位を獲得したと発表した。またサプライズキャストとして横浜流星の出演も明かされた。

11月13日に浅草寺で行なわれたイベント「戦神祭 -始め-」に登場したキャストたち

今村翔吾の同名小説を原作とした武士によるバトルロワイヤル作品。全6話。岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務め、藤粼ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、阿部寛など、豪華キャストが出演している。

同作は13日に世界配信がスタートすると、配信初週、日本を始めとする計11の国と地域のNetflix週間TOP10(シリーズ)で首位を、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で2位を獲得。さらに世界86の国と地域で週間TOP10入りをはたすなど、日本のみならず世界中から大きな注目を集めている。

この反響を受け、本作をけん引してきた岡田は、「世界各国からのありがたい大反響にスタッフ一同感謝と誇りを持っています。MADE IN JAPANとして作った『イクサガミ』。世界に愛が広がってます」とコメントを残した。

サプライズキャストとして発表された横浜流星は、最狂の剣士・天明刀弥(てんみょう・とうや)役として出演。そんな天明をとらえた場面写真も公開された。血飛沫を浴びながら満面の笑みを浮かべるその表情が意味するものは……。

横浜流星が演じる最狂の剣士・天明刀弥