※経済指標

【米国】

＊耐久財受注（確報値）（8月）00:00

結果 2.9%

予想 2.9% 前回 2.9%（前月比)

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.4%（輸送除くコア・前月比)



＊製造業新規受注（8月）00:00

結果 1.4%

予想 1.3% 前回 -1.3%（前月比)



＊NAHB住宅市場指数（11月）00:00

結果 38

予想 37 前回 37



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、医療費負担適正化法、いわゆるオバマケア（ＡＣＡ）の補助金延長法案を支持しないと述べた。この発言は、上院議員らがこの問題に関する採決を準備している最中に出されたもので、医療費に対処しようとする党の取り組みを複雑にしている。



＊トランプ大統領

（次期ＦＲＢ議長についての質問に）

・パウエル議長を解任したいものの、周囲の人々が自分を止めている。

・私はもう、自分の選ぶ人物が誰なのか分かっている気がする。



＊ベッセント財務長官

・トランプ大統領が近く次期ＦＲＢ議長候補と面談。



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・企業は採用を見送ることで生産性を向上。

・企業は求人１件あたり多数の応募者がいると報告。

・雇用市場はデータが示すほど強くはない。

・次回ＦＯＭＣまでに新たなデータから学ぶべき点が多い。

・インフレは依然高い水準だが、大幅に上昇する可能性は低い。

