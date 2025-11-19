

公立の教職員採用試験の競争率は2000年に13.3倍にまで跳ね上がった（写真：Fast&Slow / PIXTA）

【公立学校の教職員採用数の推移】氷河期は民間企業だけでなく教員の門戸も狭かった

文部科学省が2025年6月に出した「教員採用選考試験の実施に関する留意点等について（通知）」。この中で文科省が各教育委員会に対して「就職氷河期世代を含めた教職経験のない者の積極採用」を求めたことから、ネットではSNSを中心に賛否両論が巻き起こった。

多くは「文科省が氷河期世代を積極採用」という文脈で注目されたが、これは文科省単独の取り組みというわけではない。国が25年に「氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」を設置し、氷河期世代の支援策の1つとして掲げたのが「公務員・教員としての採用拡大」だった。

なぜ今、氷河期世代の教員採用拡大なのか

就職氷河期世代（以下、氷河期世代）とは1993〜2004年に就職活動をしていた世代を指す。景気の後退を背景に民間企業が採用を縮小、雇用が不安定なまま年齢を重ねた人が多いと見られる。

国が本格的に氷河期世代支援を始めたのは、この世代が30半ばから40代半ばとなった19年のことだ。不本意非正規雇用や長期無業者など、支援の必要な人が100万人いると見られ、3年間の集中プログラムで正規雇用を30万人に増やすことになった。

24年からの2年間を第2ステージと銘打ち、国家公務員や地方公務員等の中途採用を促進。24年時点で氷河期世代の不本意非正規雇用は11万人減少したが35万人、無業者は44万人となっている。これを踏まえて「教員になりたかったが諦めた氷河期世代」の採用を後押ししようというわけだ。

文科省によると、公立学校の教職員採用数は80年の4万5651人がピークで00年には1万1021人まで減少。一方、競争率は98年に10倍となり、00年には13.3倍にまで跳ね上がった。氷河期は民間企業だけでなく教員の門戸も狭かったわけだ。





違う分野で活躍した人を学校現場へ

今年6月の通知で文科省は各教育委員会に対して「就職氷河期世代を含めた教職経験のない者の採用選考試験について、一部試験免除や加点措置などを積極的に検討」するよう求めているが、これはどんな人物像を想定しているのか。

文部科学省 初等中等教育局教育職員政課長 大江耕太郎氏によれば、「違うフィールドでキャリアを積んだ人」だという。

「文科省ではこれまでも、豊かな経験や多様な専門性を持つ人材の確保を想定して加点や選考実施を促してきました。例えば、民間企業での勤務経験者、博士号取得者や大学で研究実績がある人、留学経験のある人、スポーツ文化で特に秀でた人、国際的な活動経験者などです」

教員の任命権は各都道府県・指定都市・中核市等の教育委員会にあるため、文科省では一次試験免除や加点措置の具体的な内容を定めていないが、これまでも自治体が国際貢献活動経験者特別選考として海外協力隊経験者などの一部試験を免除した例もある。

また、TOEICやTOEFLの点数に応じて英語実技試験を免除する、国際レベルの芸術コンクール入賞者や競技大会出場者・指導者に一部試験免除または加点を行うといった自治体もある。つまり、誰にどんな一部試験免除や加点を行うかは、「そもそもその自治体がどんな人材を求めているか」が大前提となるのだ。

では氷河期世代を含む未経験者には、どんな役割が期待されているのだろうか。

「学校以外での豊富な経験を提供していただけるのではと考えています。年齢的な均衡の観点からも、多様な専門性を持つ教師集団で特定の年代だけがいないのは不自然な状態だと言えます」

未経験者が学校現場で活躍するには支援も必要だ。ただ、任命権とともに研修の実施義務も自治体にあるため、文科省は教職員支援機構が提供する教職未経験者向けのオンデマンド教材などの活用を推進している。

「すでに対策をとっている自治体も多く、23年度の時点で、都道府県と政令市などを合わせた68自治体のうち、50自治体の教育委員会では、実務経験のない教員免許保有者向け研修を実施しています」

しかし、氷河期世代はすでに40代から50代。学校現場に求められる豊かな経験を持つ人は、ほかの分野で自分の居場所を見つけているのではないか。

「ゆくゆくは教師になりたいと思っていた人がほかの分野で活躍してから教員になった例も聞きますので、一概には言えないと考えています。就職氷河期に、教職への熱意もありながら採用に至らずに他の道を選ばざるを得なかった人が再び教職を目指して入職いただくことは意義深いこと。先般の閣僚会議で総理から指示いただいているので、それも踏まえた社会人教師の促進を一層行っていきたいと考えています」

当事者が語る氷河期世代の役割と可能性

国や文科省のこうした動きに対し、「いい試みだと思う」と話すのは氷河期世代の近藤裕佑氏（44歳）だ。近藤氏は教員を目指していたが、採用枠の少なさから民間への就職にシフトチェンジ。教育事業に15年間携わったのち、公立中学校の教員となった。

「現場は定年間近のベテランと20〜30代の若手がほとんど。両者を結ぶ主任クラスの年齢層がいませんでした。同僚はいい人ばかりでしたが、組織のあり方や働き方、価値観が昭和のままで、民間とのギャップを感じました」

未経験の氷河期世代が学校にもたらす可能性についてこう話す。

「トラブルの際も、40代の教員が対応することで保護者の印象が変わることもあります。また、営業経験者ならプレゼンのスキルを授業に活かせるでしょうし、コーチング力のある人や新人教育経験がある人は生徒指導に活かせるはず。40〜50代は若手の頃からパソコンを使っていますから、ITスキルをもたらすこともあるでしょう。

実際、私もパソコントラブルがあると必ず呼ばれていました。ただ、教員の仕事はいきなり深いプールに入って初めて泳ぎを教えられるようなもの。フォームがおかしくても泳げていると判断されるところがあります。校務支援システムや保護者対応などのガイダンスが事前にあればずいぶん違うのでは」

近藤氏は他県への移住を機に教職を離れることになったが、「教員は本来とてもすばらしい仕事。職場環境が整い、多くの人が教育の世界に入っていってくれたら」と話す。

近藤氏の言葉を表すデータもある。OECDの調査によれば、日本はほかの職業の人と比べて教員の仕事の満足度が高く、世界でもトップクラスだ。ただ、社会がその「やりがい」に大きく依存してきた部分もあったとも言える。

氷河期世代の積極採用と働き方改革を同時に

今年8月、文科省は26年度予算案の概算要求に、「2028年度に向けた3万人の定数改善計画」を盛り込んだことが話題となった。文科省が掲げた「新たな『定数改善計画』の策定」が実現するのか、それが中長期的な教員定数改善につながるのか。氷河期世代を含む社会人教員の話にとどまらず、正規教職員の採用増加にも影響すると見られる。

なお、氷河期世代の積極採用を促進する教育職員政策課は、教員の養成・採用から働き方改革まで総合的に担う部署として新設された。その課長を務める大江氏はこう語る。

「先般の給特法の改正を受けて2029年までに教員の時間外在校時間を月30時間まで減らすことになりました。近年は減少していますが、TALISの調査では日本の教員の仕事時間は世界一です。文科省でも、自治体と膝を突き合わせて残業計画について直接話すといった個別の支援体制で教員の働き方改革に取り組んでいます」

文科省として部活の地域移行、定数改善、多様な人材の確保など、あらゆる取り組みを総動員しながら、これまで以上に踏み込んで働き方改革を進めるという。

就職氷河期から20年以上が経ち、学校を取り巻く環境は大きく変わった。ほかの分野で生きてきた熱意ある氷河期世代を学校に呼び込むことができるのか、どんな効果が生まれるのか。今後に期待したい。

（吉田 渓 ： フリーライター）