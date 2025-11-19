ホラー映画の「真っ先に死ぬ奴」が最強だったら？“お約束”をぶち壊す痛快ギャグの制作秘話【作者に聞く】
ホラー映画やパニックもので「真っ先に死ぬタイプ」のキャラクターが、もし最強のフィジカルを持っていたら――？ いわゆる“死亡フラグ”にスポットを当て、あらゆる危機を物理で粉砕していく様を描いた『〇〇で死ぬタイプの体育教師』シリーズ。 ヤンマガWebでの連載を経て、全7巻で完結した本作は、その爽快なギャグと意外なストーリー展開で多くの読者を魅了した。今回は、完結後にかたった、作者・酒井大輔さん(@sakai0129)の創作秘話を紹介。名作誕生の裏側や、完結に込めた思いを改めて振り返る。
■「連載は本当に疲れました(笑)」完結後の偽らざる本音
長い連載を走り抜けた感想について、酒井さんは開口一番「ありがとうございます！連載は本当に疲れました。とにかく疲れたという感想になります！」と、正直な心境を吐露する。 「ゴリせん」という強烈なキャラクターを通じて、読者には「短い間でしたが『お付き合いいただきありがとうございました』とお伝えしたい」と感謝を述べた。
■「デスゲーム」が分岐点…作品の方向性が決まった瞬間
シリーズを通して特に印象に残っているエピソードを尋ねると、「やはり2話のデスゲームでしょうか」と回答。「1話だとまだキャラが定まっていなかったので、あそこで漫画の方向性が完全に決まった気がします」と語る通り、理不尽なデスゲームすらも力業で解決してしまうスタイルが、本作の骨子となったようだ。
キャラクターたちの成長については、「中身はあまり変わっていない感じもしますね」としつつ、最終回ならではの苦労もあったという。「それ以上に、最終回で『こんなにキャラクターいたのか』と恐怖を感じていました。7巻分の連載なのに、集合絵でこんなに描かなきゃいけないのかと(笑)」と、登場人物の多さに作者自身が戦慄したエピソードを明かした。
