シンプルで、合わせやすい。毎日に寄り添うユニセックスバックパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
使わない時もスマートに。すっきり収納できるウォーカーシリーズ【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、豊富なカラーとシンプルなデザインで、世代や性別を問わず幅広いシーンに対応するユニセックス仕様のバックパック。
通勤・通学はもちろん、アウトドアや旅行などにも使いやすく、ファッションにも自然に馴染むスタイルを備えている。
内側にはメッシュポケットとキーフックを装備し、小物の整理もスムーズ。使わない時はショルダーベルトを背面ポケットに収納できるため、見た目もすっきりと整う。
形状と容量のバランスが良く、マルチユースで活躍する一品として、日常に快適さをもたらすこと間違いなしだ。
