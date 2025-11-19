平井 堅、各配信サイト＆YouTubeにてMV一挙公開　30周年イヤー記念して新たに公開される作品も

平井 堅が、本日11月19日より各ストリーミング＆ダウンロードサイトおよびYouTubeにて、自身のMVを一挙公開した。

（参考：平井 堅「みんな、偉い！」――再会の歓びと人生讃歌 歌手としての30年、人としての53年を刻んだ『Ken's Bar』）

これまでにいくつかのMV作品の配信は実施していたが、2025年が30周年イヤーということもあり、配信しきれていなかった作品を新たに追加することになった。

平井のMVは、クールな作品から驚く作品までその幅は広く、「ソレデモシタイ」では、全編インドの首都であるデリーの市街地とその近郊で行われ、遺跡や街中で平井が現地のインド人を従え、インドミュージカル映画さながらのダンスを披露している。

「いてもたっても」では、“恋をすると人はどうなるのか”というテーマをもとに、恋をした時の魔法にかけられたようにコントロール不能な“いてもたっても”いられない恋する気持ちを表現するため、メイクに約5時間もかけ魔法使いに変身した平井が登場。「1995」は、“生と死”をテーマに、“あの世のリズムとこの世リズム”を独特の観点から描いた内容となっており、平井本人が登場はほとんどなくとも、全編に登場する平井の“フェイスモデル”が注目を集めた。

なお平井は、東京、名古屋、大阪をまわる公演『Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar Special !! 2025 - 2026』を12月から2026年2月にかけて開催。さらに12月3日には、ライブ映像作品『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar - One Night Special !!』や、オリジナルアルバムのアナログレコード化第1弾のリリースも控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）