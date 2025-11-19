「当てに行きました」中村敬斗が明かす“高速クロスの真実”。堂安律のパスは「代表じゃないと出てこない」【日本代表】
「あれはチームとしての決まり事のひとつ。ニアゾーンを使っていくのは」
堂安律が語ったのは、ボリビア戦での中村敬斗のフリーランニングについてだ。
日本が１−０で迎えた71分、シャドーの中村は堂安にパスを要求しながらラインブレイク。そして高速クロスから町田修斗のゴールをアシストした。
中村はこの場面を「シャドーならではの動き出し」と表現。堂安のパスについて「代表じゃないと出てこない」と話し、その後のクロスは「正直、味方に当てに行きました」と振り返った。
「当てに行きました」のひと言に、中村の攻撃センスが表われている。密集エリアではピンポイントで味方にパスを通すのは難しい。誰に当たってもゴール方向に飛ぶように狙う判断は、得点意識が高くないとできない。
意識の矢印がゴールに向いているからこそのプレーだった。ちなみに、ガーナ戦は日本が３−０と勝利した。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
