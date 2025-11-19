追加点直後に日本代表指揮100試合目の森保監督を祝う歓喜の輪！ キャプテン遠藤航が裏話を明かす「前半は自陣側で…」
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場で開催されたキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦。３−０の快勝を飾った。
森保監督の日本代表指揮100試合目となったメモリアルマッチで、１点リードの71分、敵陣ペナルティエリア内に進入した中村敬斗の右からの折り返しに町野修斗が反応。ダイレクトで合わせてネットを揺らした。
この追加点が生まれると、日本の選手たちはベンチの前に駆け寄り、森保監督を祝福する歓喜の輪を作った。
この一幕について試合後にキャプテンの遠藤航が言及。次のように裏話を明かした。
「100試合だからというのもあって、点を取ったら監督のところにいくかみたいな話はみんなでしていました。前半は（日本のベンチが）自陣側でタイミングがなかったので、２点目で行った感じです」
さらに試合後には、100番の記念ユニホームが贈呈された森保監督を選手たちはウォーターシャワーで手荒く祝った。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
