28ºÐÆüËÜ¿ÍFW¤¬ÅÅ·âÂàÃÄ¤«¡ª ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¸Å¹ë¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡Ä¡×
¡¡²Æ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤ÀÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤âµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÁû¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¡£¡ØTEAMtalk¡Ù¤ÏÀèÆü¡¢Á°ÅÄ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥ê¡¼¥º¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î£µ¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¸Å¹ë¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÅÄÃæÊË¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÃç´Ö¤«¤é½õ¸À¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ØFootball Insider¡Ù¤Ï11·î17Æü¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥º¤¬£±·î¤ÎÊä¶¯¤ÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Î³ÍÆÀ¤À¤ÈÊóÆ»¡£¸õÊä¤È¤·¤Æ£³Áª¼ê¤ò¤¢¤²¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÁ°ÅÄ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃæ±û¤Î°ÌÃÖ¤¬¤è¤ê¼«Á³¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÁû¤®¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¨¥À¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÍÆ°×¤Ê½Ð¸ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥º¤À¡£ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¤¬¤¹¤Ç¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤Ç²¿¤«¤·¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Öºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç33ÆÀÅÀ¡¢11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Þ¥¨¥À¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤ò¹¥¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤º®ÌÂ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¡£³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÏÅÅ·â¼Ç¤¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¶áÇ¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢28ºÐ¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÈþ¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤â²è¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇú¾Ð¡£ºÇ¶¯¤¹¤®¡×Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Î½÷Í¥ºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¡ª¾×·â¤Î¡È²¾Áõ¡É¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤Õ¤¤À¤·¤¿¡×
¡¡¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÁû¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¡£¡ØTEAMtalk¡Ù¤ÏÀèÆü¡¢Á°ÅÄ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥ê¡¼¥º¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î£µ¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¸Å¹ë¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÅÄÃæÊË¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÃç´Ö¤«¤é½õ¸À¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃæ±û¤Î°ÌÃÖ¤¬¤è¤ê¼«Á³¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÁû¤®¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¨¥À¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÍÆ°×¤Ê½Ð¸ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥º¤À¡£ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¤¬¤¹¤Ç¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤Ç²¿¤«¤·¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Öºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç33ÆÀÅÀ¡¢11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Þ¥¨¥À¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤ò¹¥¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤º®ÌÂ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¡£³«Ëë¤«¤éÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÏÅÅ·â¼Ç¤¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¶áÇ¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢28ºÐ¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÈþ¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤â²è¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÇú¾Ð¡£ºÇ¶¯¤¹¤®¡×Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Î½÷Í¥ºÊ¤¬¤Þ¤µ¤«¡ª¾×·â¤Î¡È²¾Áõ¡É¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤Õ¤¤À¤·¤¿¡×