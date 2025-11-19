「歴史を作り続けている」モロッコが８強進出。次なる相手は“サッカー王国”「準々決勝は大きな試練」と現地報道【U-17W杯】
先にチリで行なわれたU-20ワールドカップで初優勝を飾ったモロッコ。U-17世代も世界の舞台で勢いを見せている。
カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド16で、現地11月18日にモロッコはマリと対戦。29分にジヤド・バハの得点で先制し、45＋６分にPKで同点に追いつかれるも、その５分後にイスマイル・エル・アウドのゴールで勝ち越す。
66分にはエル・アウドがこの日、２点目をゲット。終了間際に１点を返されるも、最後までリードを守り抜き３−２で競り勝った。
アフリカ勢対決を制したモロッコ。母国メディア『MOROCCO WORLD NEWS』は「粘り強く勝利を収めた」と報道。「ボール保持率やセットプレーの数が少なかったにもかかわらず、モロッコはゴール前でより鋭いプレーを見せた」と評する。
準々決勝の相手はブラジル。言わずと知れた“サッカー王国”だ。同メディアは「今大会で歴史を作り続けているモロッコの若きチームにとって、準々決勝は大きな試練となるだろう」と伝える。
U-20W杯ではグループステージでモロッコはブラジルに２−１で勝利している。U-17チームも難敵に打ち勝つことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド16で、現地11月18日にモロッコはマリと対戦。29分にジヤド・バハの得点で先制し、45＋６分にPKで同点に追いつかれるも、その５分後にイスマイル・エル・アウドのゴールで勝ち越す。
66分にはエル・アウドがこの日、２点目をゲット。終了間際に１点を返されるも、最後までリードを守り抜き３−２で競り勝った。
準々決勝の相手はブラジル。言わずと知れた“サッカー王国”だ。同メディアは「今大会で歴史を作り続けているモロッコの若きチームにとって、準々決勝は大きな試練となるだろう」と伝える。
U-20W杯ではグループステージでモロッコはブラジルに２−１で勝利している。U-17チームも難敵に打ち勝つことができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！