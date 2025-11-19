齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかお、東野圭吾原作アニメーション映画『クスノキの番人』追加声優キャストに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメーション映画『クスノキの番人』（2026年1月30日公開）の追加声優キャストに、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおが決定。併せて、コメントが公開された。

■累計100万部を突破した小説『クスノキの番人』

累計100万部を突破した小説『クスノキの番人』（実業之日本社文庫刊）が、このたびアニメーション映画化。本作は、東野圭吾原作作品初のアニメーション映画としても大きな話題となっている。

理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗は、追い詰められた末の過ちで逮捕される。運に身を委ね、将来を思い描くことも、人生の選択を自ら決める意志もなかった。そんな彼に運命を変える出会いが訪れる。

依頼人の指示に従うなら、釈放する。突如現れそう告げる弁護士の条件を呑んだ玲斗の前に現れたのは、柳澤千舟。大企業・柳澤グループの発展に大きく貢献してきた人物であり、亡き母の腹違いの姉だという。「あなたに、命じたいことがあります」――それは、月郷神社に佇む“クスノキの番人”になることだった。

戸惑いながらも番人となった玲斗は、様々な事情で境内を訪れる人々と出会う。クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明。その娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美。家業の継承に葛藤する青年・大場壮貴。彼らや千舟と関わるうちに、玲斗の世界は、少しずつ色を帯びていく。

だが、玲斗はまだ知らなかった。クスノキが持つ“本当の力”を。やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。

■齋藤飛鳥と宮世琉弥は、オーディションから選出

家族に内緒でクスノキへ通う父親・寿明を疑い、父親の秘密を探るため玲斗に調査協力をお願いする大学生・佐治優美役を演じるのは、オーディションから選ばれた齋藤飛鳥。『あの頃、君を追いかけた』（2018年）で本格的な映画初出演を飾り、TVドラマ『ライオンの隠れ家』（2024年/TBS）など映画・ドラマ問わず話題作に出演。『【推しの子】The Final Act』（2024年）では、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど、俳優として目覚ましく活躍している。

老舗和菓子メーカーの跡取り息子で、しぶしぶ神社に通うことになった大場壮貴役を演じるのは、同じくオーディションを経て選ばれた宮世琉弥。2019年に俳優デビュー、『恋わずらいのエリー』（2024年）で映画初主演（※原菜乃華とダブル主演）、『アンダーニンジャ』（2025年）、『遺書、公開。』（2025年）などに出演し、『顔だけじゃ好きになりません』（2025年）で映画単独初主演を果たす。先日『日経トレンディ』が発表した“来年の顔”にも選ばれ、ますますの飛躍が期待されている。

そして、クスノキへ祈念に来る常連で、祈念以外にも家族に秘密にしている行動があり、物語に深くかかわる重要な人物・佐治寿明役を演じるのは、数々の作品で唯一無二の存在感を放つ大沢たかお。『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）で日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞、『沈黙の艦隊』シリーズ（2023年・2025年）では、主演の他にプロデューサーとしても製作に参加するなど、俳優として輝かしいキャリアを持ちながら常に意欲的に作品作りへ関わっている。今回、『おおかみこどもの雨と雪』（2012年）以来のアニメーション作品の声優を務める。

