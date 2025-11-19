南米予選の得点ランクではメッシに次ぐ２位タイ！ 劣勢だった日本戦でボリビアの21歳レフティが魅せた秀逸なプレーの数々。国立のファンはどよめき
ボリビア代表は11月18日、国立競技場で行なわれた国際親善試合で森保一監督が率いる日本代表と対戦し、０−３で敗れた。
立ち上がりから日本に主導権を握られたボリビアは開始早々にいきなり失点。久保建英に左サイドを突破されると、クロスから鎌田大地にボレーシュートを叩き込まれた。
その後、限られたチャンスのなかでいくつかゴールに迫る場面はあったものの、得点を奪えずにいると、71分にも右サイドを崩され、最後は町野修斗にネットを揺らされて追加点を献上。その７分後にも中村敬斗に個人技からダメ押し弾を許した。
そんな完敗したゲームのなかでも、輝きを放った選手がいた。右のサイドハーフで先発したMFミゲル・テルセロスだ。
北中米ワールドカップ南米予選の得点ランキングで、トップのアルゼンチン代表リオネル・メッシに次ぐ２位タイとなる７ゴールを奪った21歳のレフティは、日本戦でもその実力を発揮する。
チームが劣勢のなかで、見せ場は決して多くはなかったが、ボール持てば華麗なターンや細かいタッチを駆使したドリブルを披露。前半には股抜きで遠藤航をいなせば、シャペウで鎌田大地をかわすなど、日本の選手たちに手を焼かせた。
その他にも中央や逆サイドに位置取ってのゲームメークや、終盤にはミドルシュートで日本ゴールを脅かす場面もあり、国立のファンからはどよめきが起こっていた。
現在はブラジルのサントスからのレンタルで、アメリカ・ミネイロでプレーする逸材が、世界で活躍する日はそう遠くないと感じさせる秀逸なパフォーマンスだった。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
