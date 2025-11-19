「信じられん。奇跡の大逆転」「ソボスライW杯で見れんのか」衝撃の結末にリバプールMFは涙…“東欧の雄”がラストプレーで痛恨失点→まさかの予選敗退にネット騒然「すごいものを見た。ドーハの悲劇を思い出してしまう」