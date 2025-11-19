ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»Ê¡õ²ÏÌî¤¬¥ß¥º¥Î¼Ò¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤Ø¡¡·´»Ê¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤È²ÏÌîÎµÀ¸Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é¥ß¥º¥Î¼Ò¤È¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¡×¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤ÏµÜÀ¾¡¢°ËÆ£¡¢»³ºê¡¢ÅÄµÜ¤ËÂ³¤¯¿·µ¬·ÀÌó¡£¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿°ìÎ®Áª¼ê¤À¤±¤¬·ë¤Ù¤ë·ÀÌó¤È¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë2Áª¼ê¤¬°ìÎ®¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤Ïº£µ¨111»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼ç¤ËÃæ¼´¤ÇÂÇÎ¨¡¦297¡¢42ÂÇÅÀ¡¢10ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ËÜ¿¦¤ÏÊá¼ê¤Ê¤¬¤é»°ÎÝ¡¢º¸Íã¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê·´»Ê¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¤Û¤É¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ë¡¢·´»Ê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î²ÏÌî¤Ïº£µ¨32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2¾¡0ÇÔ18¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï¥°¥é¥Ö¤ä¥Ð¥Ã¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¡£Íê¤â¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬²Ã¤ï¤ëÍèµ¨¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆ¨¤·¤¿¥ê¡¼¥°V¤Ø¤ÎÀèÆ³Ìò¤È¤Ê¤ë¡£