◇サッカー国際親善試合 日本 3-0 ボリビア(18日、国立競技場)

日本代表は年内最後の親善試合で快勝。試合後、森保一監督が勝利を喜びました。

「サポーターの皆さんに勝利をお届けできて嬉しいです」と語った森保監督。「こうして得点を奪い勝利をつかみ取れたことが自信になり、来年に向けた良いチャレンジにつなげていける」と、年内最終戦に良い形で勝利したことを喜びました。

森保監督はこの試合が日本代表で指揮を執り始めて100試合目。「私自身は目の前の一戦一戦ということで(ここまで)来ていて、100試合という感慨はない」と前置きしながら、「良い選手や良いスタッフに恵まれて感謝ですし、いつもたくさんの方々が応援してくださって大好きな仕事ができることが本当に幸せだなと」と、感謝の言葉を述べました。

後半に町野修斗選手がチーム2点目のゴールを決めた際には、歓喜する選手たちの輪に自らも加わる場面も。「選手が来いって言ってたので(笑)。あまり選手に呼ばれることはないんですけれど、今日はうれしかったです」と、選手たちの計らいに笑顔を見せました。

来年のワールドカップでは優勝を目指す日本代表。森保監督は「世界一に向けて日本一丸でチャレンジしていただければありがたい」とサポーターや国民に応援を呼びかけました。