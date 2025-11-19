お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。億超えを稼いでいるというウワサの急上昇お笑いコンビを明かした。

今回は「芸人だけの喫煙所トークを定点観察」と題して放送され、MCのナダル、安田大サーカス・クロちゃんに加えて鬼越トマホーク・金ちゃんと良ちゃん、ライス・関町の3人がゲストで出演した。

様々な芸人ウラ話が飛び出す中、良ちゃんが現在の芸人界で「今一番急上昇なのはレインボーの池田（直人）です」と明かすと、ナダルも「レインボーは今ちょっと凄いっすよね」と納得。

良ちゃんは「今もう…とんでもない。吉本のエースといっても」と飛ぶ鳥を落とす勢いだとした。ナダルは「ウワサで聞くと、やっぱりもう億」と大台に到達していると耳にしていた。

これにクロちゃんが驚くも、金ちゃんは「可能性あるんじゃないですか。コンビでの案件とかも凄いですけど、個人個人もめっちゃ凄い。ジャンボ（たかお）は大食い。食べ物とかサカゼンのあれ（アンバサダー）もやってますし。池田も化粧とかで」と真実味のあるウワサだとした。