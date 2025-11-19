¡Ú¥Î¥¢¡Û¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¡¡¹âÌî»³¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÊè¤Çµ§´ê¡ÖOZAWA¤ÎMVP¤â¥Ù¥ë¥ÈÃ¥´Ô¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¹õ¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Îà¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥óá¤³¤È¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¡Ê£´£¸¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¡¦´ôÉì¤Î±ÑÍº¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§´ê¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤ÏËèÇ¯¡¢ÏÂ²Î»³¡¦¹âÌî»³¤òË¬Ìä¡£Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿®Ä¹¤ÎÊè¤ò¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥â¥ß¥¸¤ä¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¹ÈÍÕ¤·Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿£±£±·îÃæ½Ü¤ËÅöÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤¬µ§´ê¤·¤¿¤Î¤Ï£Ô£²£Ë£Ø¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£¹âÌî»³¤«¤éÌá¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¤ÎÁá´üÉüµ¢¤È¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¡¢¤½¤·¤Æ¿ù±ºµ®¡õ¥Þ¥µËÌµÜ¤Î£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°Ã¥´Ô¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¿¤¼¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¤ò¤Ê¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¹·î¤Þ¤ÇÊý½®¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤À¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ëº¸Â¤Î¡Ö¥ê¥¹¥Õ¥é¥ó¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤òÉé¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦Ãæ¡£¿ù±º¤ÈËÌµÜ¤Ï£²£±Æü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£×£×£Å¡¦£Î£Ø£Ô¤Î¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡õ¥¿¥ó¥¯¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬»ý¤Ä£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«µ§¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òµ§´ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥è¥·¡¦¥¿¥Ä¤Ï¡Ö²¶¤Ï²æÍß¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÍÁ³±À¤¬³«¤±¤Æ¡¢Æü¤Î¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£¥¢¥ì¤Ï²¶¤Îµ§´ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î£Í£Ö£Ð¤â¥Ù¥ë¥ÈÃ¥´Ô¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¾Ú¸ÀÄÌ¤ê¡¢¿®Ä¹¤ÎÎÏ¤Ç£Ô£²£Ë£Ø¤ÎÀª¤¤¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£