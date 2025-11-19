日経225先物：19日夜間取引終値＝400円高、4万8900円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては197.02円高。出来高は1万7960枚だった。
TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比27ポイント高、TOPIX現物終値比13.90ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48900 +400 17960
日経225mini 48880 +370 361492
TOPIX先物 3265 +27 20592
JPX日経400先物 29450 +335 1292
グロース指数先物 679 +8 1747
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
