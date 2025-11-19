　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては197.02円高。出来高は1万7960枚だった。

　TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比27ポイント高、TOPIX現物終値比13.90ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48900　　　　　+400　　　 17960
日経225mini 　　　　　　 48880　　　　　+370　　　361492
TOPIX先物 　　　　　　　　3265　　　　　 +27　　　 20592
JPX日経400先物　　　　　 29450　　　　　+335　　　　1292
グロース指数先物　　　　　 679　　　　　　+8　　　　1747
東証REIT指数先物　　売買不成立

