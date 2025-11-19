「ＰＯＧ２歳馬特選情報（１８日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉デイリー杯２歳Ｓを勝ったアドマイヤクワッズ（牡、友道）は引き続き坂井で朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神、芝１６００メートル）へ。「いい勝負根性を見せてくれました」と友道師。１０月２６日に新潟で新馬勝ちしたオーライカモン（牡、田中克）は引き続き亀田とのコンビでこうやまき賞（１２月６日・中京、芝１６００メートル）へ。「上積みがありそう」と田中克師。僚馬のデルマリシリ（牝、父ビッグアーサー、母デルマヒスイ）は３０日の京都３Ｒ（芝１２００メートル）でデビュー予定。２戦目で未勝利勝ちしたセキトバイーストの半妹ソルパッサーレ（牝、四位）は放牧へ。年内は使わず、年明けのレースを予定している。

〈美浦〉無傷２連勝で新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウス（牡、手塚久）は、放牧先から今週帰厩。引き続き津村で朝日杯ＦＳに参戦する。１５日の東京マイルの未勝利戦を制したスペルーチェ（牡、宮田）も、在厩で様子を見ながら朝日杯ＦＳを視野に入れる。未勝利、サフラン賞で２連勝を決めたアルバンヌ（牝、田中博）は、参戦を表明している阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）に坂井との新コンビで臨むことが決まった。