¡ÚÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¡Û¥µ¥ì¥¸¥ªÁÇ¼Á¸«¤»¤ë¡ª Êì¤Ï£²£°Ç¯ÍÇÏµÇ°£²Ãå¤Î¥µ¥é¥¥¢¡¡¿·ÇÏÀï°ÊÍè¤ÎÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¼ÂÀï¤ØµÞ¥Ô¥Ã¥ÁÄ´À°
¡¡¡ÖÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£²£´Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡£±Àï£±¾¡¤Î¥µ¥ì¥¸¥ª¤¬½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡££²£°Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÈÍÇÏµÇ°¤ÇÏ¢Â³£²Ãå¤·¤¿¥µ¥é¥¥¢¤òÊì¤Ë»ý¤ÄÎÉ·ì¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¡££¶·î¤Îºå¿À¿·ÇÏÀï¤Ï¡¢±«¤Î»Ä¤ë¥¿¡¼¥Õ¤Ç²Ì´º¤Ë¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¡££²¡¢£³¡¢£´¡¢£¶ÃåÇÏ¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡£ÊüËÒÀè¤ÇÇÏÂÎ¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Æµ¢±¹¤·¡¢ÅÄÃæÇî»Õ¤Ï¡ÖÂ©¤â½Å¤¯¡¢Æ°¤¤â½Å¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤º¤Ä·Ú¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥×¥é¥¹£´£°¥¥í¼å¡£Ãæ´Ö¤¬½çÄ´¤Ë¤¤¤«¤º¡¢»Å¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤Ê¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ´À°¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤à¡££±£²Æü¤ÎÈþ±º£×¤Ç£¶£Æ£·£¹ÉÃ£¸¡Ý£±£²ÉÃ£°¤ò·×»þ¤¹¤ë¤È¡¢£±£´Æü¤ÎºäÏ©¤Ç£´£Æ£µ£µÉÃ£°¡Ý£±£²ÉÃ£³¡¢£±£¶Æü¤Î£×¤Ç£¶£Æ£¸£²ÉÃ£²¡Ý£±£±ÉÃ£·¡£Á´µÙÆüÌÀ¤±¤Î²ÐÍËÄ«¤â£×¤Ç£µ£Æ£·£²ÉÃ£¸¡Ý£±£±ÉÃ£µ¤È¤·¤Þ¤¤¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï£²£°Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥È¥ì¤Ç¥·¥§¡¼¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹£²£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤ÏÂ¿¾¯Âç¿Í¤Ë¡£¿·ÇÏÀï¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÇÏ¤Ãµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Ó¡¼ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡ÖÁÇ¼Á¤Ï¹â¤¤¡£¤¢¤È£±½µ´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤ê¿È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤»¤¿¤é¡×¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¥³¥ó¥Ó¥×¡¼¥·¥ã¥ó¤ÈÎ×¤àÉÜÃæ¤Î·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£