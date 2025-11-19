ソフトバンクの球団納会ゴルフが18日、福岡県内のゴルフ場で行われ、小久保裕紀監督（54）が柳町達外野手（28）を一塁で起用するプランを明かした。来季のリーグ3連覇へ、“壊す”をテーマに掲げていた指揮官のチーム改革第1弾。最高出塁率のタイトル獲得など、今季飛躍した柳町も前向きに捉えていた。両者が同組でラウンドしたゴルフの模様は「ダイショースペシャル ホークス納会ゴルフ2025」としてFBS福岡放送など九州6局ブロックネットで放送される。

来季のリーグ3連覇へ向け、小久保監督は選手起用の概念から壊した。同組でコースを回った柳町に対し、昼食時に一塁での出場を打診した。

「柳田、周東、近藤の3人が（スタメンで外野を）守った時にどこで出るかという話。（柳町は）頭から行くタイプの選手。山川がDHの時などに“一塁も守ったらどうか？”と伝えた」

阪神との日本シリーズを4勝1敗で制した直後、指揮官は来季に向けての“チーム解体”を明言していた。「同じことをしていても勝てない。テーマは“一度壊す”。来年に向けて、だいぶ前からどうしようというのはある」。その第1弾が今季ブレークした柳町の一塁挑戦で「1試合でも出場機会が広がる」と説明した。

柳町は監督との初めての同組でのラウンドに加え、新たなポジションの提案に驚きを隠せなかったという。ただ、前向きに捉えていた。「“内野をやったことあるんか？自主トレで内野の練習を入れたらどうか？”と言われてびっくりしましたが、いろんなところをやれば幅が広がる」と意欲的に話した。

プロ6年間での守備は全て外野だが、藤本博史前監督が2軍を指揮していた21年に2軍戦で一塁を守ったことがある。「途中出場で2試合くらい出ましたね」。また、慶大4年時には三塁を守っていて、登録は内野手だった。ファーストミットは持っていないというが、「とりあえずは外野用グラブでやりますよ」と問題なしを強調した。

今季は自己最多131試合に出場し、交流戦でMVPに輝き、自身初めてのタイトルとなる最高出塁率（・384）を獲得した。リーグ2位の打率・292、6本塁打、50打点を残した打撃に来季も期待がかかる。「それよりも打撃のところが大事。成績を残したい」と自覚たっぷりに話した。

オフは基本的には福岡県内で自主トレを行う予定。「まずは打撃をやり、一塁もやってプラスにしていけたら」と意気に感じていた。 （井上 満夫）

○…小久保監督は2日連続のラウンドに笑顔いっぱいだった。前日17日には“おもてなし会”と題して城島CBOと共同でゴルフコンペを主催。「昨日のグリーンが速かったので、感覚を修正するのが少し大変やね」とニッコリだった。“おもてなし会”では食事会も開催し、チームスタッフら約150人に1年の感謝を伝えた。