¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÄÌøÎ¼À¸¡õÍ¥ÇÏ¤¬àÉé¤±¤¿¤é¸ÍÀÒËõ¾Ãá¡¡°ì²È¤«¤éÄÉÊü¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤àºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°³«ËëÀï
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£²£µ¡Ë¤¬·»¡¦ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£³£°¡Ë¤È¸ÍÀÒËõ¾Ã¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Êë¤ì¤Îº×Åµ¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡Ê£²£²Æü¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤ËÎ¼À¸¤Ï¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤È¤Îà¥¢¥Ä¥Ï¥äá¤Ç½Ð¿Ø¡£³«ËëÀï¤Ç¤Ï·»¡¦Í¥ÇÏ¡õ°ÂóîÍ¦ÇÏ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡Î¼À¸¤Ïº£Ç¯¤ÏÍ¥ÇÏ¤È¤Î·»Äï¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤ËÍ¥ÇÏ¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¥¿¥Ã¥°²ò¾Ã¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹Î¼À¸¤Ï¡ÖÀÄÌøÎ¼À¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ°ÂóîÍ¦ÇÏ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤ëà³²ÃîáÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤ò¶î½ü¤¹¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÄï¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤·»¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Æ±¤¸·»¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤Î¤«¤È¡£¡ÊÍ¥ÇÏ¤ò¡ËÊé¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤·¤ì¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Í¥ÇÏ¤ò·»¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Î¼À¸¤Ï³«ËëÀï¤Î¾¡Íø¤ÇÍ¥ÇÏ¤òÀÄÌø²È¤«¤éÄÉÊü¤·àÄ¹ÃËá¤ÎºÂ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£»Ð¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö£´¿Í·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ÍÀÒ¤«¤é¤ÎËõ¾Ã¤òÍ½¹ð¤·¡ÖÄï¤ËÉé¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÍ¥ÇÏ¤â¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¡¢¡Ö£²£²Æü¤ÇÎ¼À¸¤ò¡ÊÀÄÌø²È¤«¤é¡Ë¾Ã¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕËõ¾Ã¤òÍ½¹ð¡£²¦Æ»¥Þ¥Ã¥È¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿àÉé¤±¤¿¤éÀÄÌø²ÈÄÉÊü¥Þ¥Ã¥Áá¤¬¤³¤³¤Ë´°À®¤·¤¿¡£¡Ö·»Äï£µ¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é£±¿Í¤°¤é¤¤¸º¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡£ÀÄÌø·»Äï¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¾Ã¤¨¤ëÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ¥ÇÏ¤âµ¤¹ç½½Ê¬¡£Êì¡¦Í³Èþ¤µ¤ó¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡£