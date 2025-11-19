¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Ë²÷¾¡¡¡Ì¾Çì³Ú¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëà¥¹¥¿¡¼¸õÊäá¤Î¿¤Ó¤·¤í¤È²ÝÂê
¡¡³Ñ³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢ËëÆâµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê£²£´¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂç´ï¤Ï¿¤Ó¤·¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Ì¾Çì³Ú¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²÷¿Ê·â¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡½é´é¹ç¤ï¤»¤Î²£¹Ë¤«¤é½é¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬¶âÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿¸å¤Î´¿À¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤¾¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¡¦±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡£Éã¤ÎÁðÌî¿®°ì¤µ¤ó¤Ï¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤Ç¡¢¿ÆÂ²¤«¤é¤â¥×¥í¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ë¶¥ÎØ°ìÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüÂç¤Ç³ØÀ¸²£¹Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç´ï¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¾ì½ê¤ÇËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÅÝ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë£±³ØÇ¯¾å¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ò¡¢¥×¥í¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¤â·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é£±£°¾ì½êÌÜ¡£¤Þ¤ÀÂç¶ä°É¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ò·ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁêËÐ¤¬Ì¤´°À®¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¡¢¤à¤·¤íÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£º£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÆþÌç»þ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ë¤Ï¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤â¤íº¹¤·ÁÀ¤¤¡£¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÀ¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ½è¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡Æ±¿ÆÊý¤Ï»Õ¾¢¤È¤·¤ÆÆüÇÏÉÙ»Î¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê¸½°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ë¤Î²£¹Ë£²¿Í¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£àÌ¾Çì³Úá¤¬Äó¼¨¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï´ÇÈÄÎÏ»Î¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£½ªÈ×£µÆü´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£