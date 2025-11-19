『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。「日本で子供たちを育てるのが難しかった」と、当時の苦悩を赤裸々に明かした。

【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。

紗栄子は現在、17歳と15歳の2児のママであり、子供たちはイギリスの学校に留学している。

横澤夏子から留学のきっかけを尋ねられた紗栄子は、「当時日本で子供たちを育てるのがちょっと難しくて」と打ち明けた。紗栄子は、自身が子供たちと一緒に外に出る際「パパラッチの人たちがどうしても来ちゃう」ため、子供たちを安全に遊ばせてあげられなかったのだという。

当時「絶対に撮られたくない！」と感じていたという紗栄子。写真を撮られると「子供たちだけ目線入って記事をあげられちゃうじゃないですか。あれがすごい嫌で」と説明した。

結果として、「健全な幼少期を過ごさせてあげたいなと思うと、ちょっと日本で暮らすのが難しかったんです」と話し、子供たちの幼少期の環境を守るために留学を決断した背景を明かした。