「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

一昨年のナミュール、昨年のソウルラッシュと、２年連続で実力馬がＧ１初制覇を飾っている秋のマイル王決定戦。今年のメンバーであと一歩に迫っているＧ１未勝利馬の代表格は、ウインマーベルだろう。昨年のマイルＣＳ３着後はスプリント路線を“卒業”し、８Ｆ戦でのビッグタイトルを目指して戦ってきた。今回が路線変更５戦目。ついに大願成就となるか。

これまでＧ１に挑戦すること７回。初挑戦だった３歳秋スプリンターズＳで首差２着と好走した。頂点が手の届く位置にいると示して、はや３年。その間、タイトルを３つ積み上げ、重賞４勝馬となったが、Ｇ１タイトルはいまだに手にしていない。

短距離戦線から昨年秋、照準を少し長めのマイルにシフトしてマイルＣＳは３着。今春は高松宮記念をパスしてサウジアラビア遠征を選び、安田記念も５着と善戦した。「多少ズブくなっているのもありますが、以前より体もマイルが合うようになってきました」と深山師。この１年の挑戦は勝ち切るという結果にこそ手は届いていないが、着実に悲願への布石を積み重ねている。

前哨戦のスワンＳ４着も収穫は大きかった。トレーナーは「好位で競馬はできたのですが、結果を見ると、前に厳しい展開でしたね」と回顧。連対２頭は後方からの追い込み。逃げた馬は８着。一緒に好位に構えていた他の３頭はブービー近辺にまで後退していた。厳しい展開でもよく踏ん張り、地力の高さを改めて示した形だ。

中間の乗り込みも順調。火曜朝は美浦の角馬場で体をほぐし、ダートを１周してから坂路をゆったりと４Ｆ７７秒１−１４秒０で駆け上がった。深山師は「気合もほどよく乗っていて、状態も上向いています」と調整過程に自信を見せた。１９日に最終追い切り。週末の輸送を経て、昨年は３着止まりだった晩秋の淀へ−。今度こそこの地で悲願をかなえてみせる。