この長さがちょうどイイ！！【40・50代】楽にキマる♡「短めボブ」

長すぎるのも短すぎるのも、なんとなくしっくりこないなら「短めボブ」を選んでみて。まとまりやすいシルエットなら、短めにカットしてもショートほどシャープにならず、可愛らしさを残せるかも。レイヤーやパーマによる動きで、軽やかさを演出するのもオススメ。美容師さんのInstagram投稿から、40・50代のイメチェンにふさわしい短めのボブヘアを紹介します。

くせ毛OKなニュアンスボブ

顎下ギリギリでカットしたコンパクトなミニボブ。首が見えるため、スッキリとして爽やかな印象を与えます。@amimotokiさんによると「くせ毛を生かしたミニボブ」とのこと。本来の毛流れを活かして楽しめるヘアスタイルです。サイドを耳にかけても、毛先の柔らかさがこなれ感を醸し出してくれます。

小顔に見えるウルフボブ

毛先をスッキリさせてウルフの要素を加えたヘアスタイル。低めの位置にレイヤーを入れることで、収まりやすく落ち着いて見えます。顔をひし形が囲むことで、視覚効果による小顔見せも期待できそうです。

パーマで華やぐ冬カラー

冬の静けさに合う、ダークなアッシュグレージュ。重く見えやすいトーンですが、パーマで躍動感を演出すれは、軽やかさがアップします。@hanae.yamaguchiさんによると「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」とのことで、スタイリングも簡単です。

丸みでボリュームをカバー

ボリュームダウンが気になる場合、短くすることで豊かに見えることもあります。軽さによってトップが持ち上がり、空気を含んだような柔らかい印象に。襟足は首に寄せてくびれをつけると、シルエットが引き締まって丸みが強調されます。

