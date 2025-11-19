スーパーで目撃した“疑惑のクレーマー客”　「髪の毛入ってた」と主張するも「全部食べた。レシートは捨てた」

世の中には、理不尽なクレームを入れる客が一定数存在する。投稿を寄せた神奈川県の30代男性も、スーパーで買い物をしている際にそのようなクレーマーを目撃したという。

「昨日買っていった惣菜に髪の毛が入ってた」

その客は、サービスカウンターで店員に詰め寄っていた。異物混入が事実であれば重大な問題だが、事態は思わぬ方向へと進んでいく。（文：境井佑茉）

「髪の毛入ってるものを全部食べる？」証拠がないクレーマーに疑問

客のクレームに対し、店員は「申し訳ございませんでした。商品は今お持ちでしょうか？」と質問した。しかし、客は「全部食べたから無い」というのだ。

「では購入レシートはお持ちでしょうか」という問いかけには、「捨てた」と返し、証拠となる現物やレシートを持ち合わせていない様子。これでは事実確認のしようがない。

最終的に返金したのかどうかは不明だが、その後、男性はレジ店員の会話を耳にする。

「髪の毛入ってるものを全部食べる？」

「あの人この前も来てたよね」

たしかに、髪の毛が入っていたことにクレームをつけるなら、気持ち悪くて全部食べることができないと考えるのが普通だ。それを「全部食べた」というのだから、その時点で疑わしい。

また、どうやらこの客は過去にも似たようなクレームをつけていた可能性がある。男性も、レジ店員の会話から「常習犯かな」と推測している。

もし、この客が味をしめてクレームを繰り返しているのだとしたら、悪質極まりない。店側も「カスハラ」として毅然とした対応が求められるだろう。

