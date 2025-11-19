「昨年は100万円だったのに30万円…」冬のボーナス激減した50代男性の事情

冬のボーナスシーズンが到来した。しかし、誰もが満額をもらえるわけではなく、明細を見て厳しい現実を突きつけられる人もいる。

投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収550万円）は、小売チェーンの管理部門で働いている。昨年の冬のボーナスは「100万円近くありました」というが、今年は「30万円くらいかな」と大幅な減額を予想している。

「メンタル的な休職があり、働きたくても働けないので仕方ないです、と思うしかないですね」

休職中は給与が出ないだけでなく、ボーナスの査定期間にも「不在」として扱われることが一般的だ。男性はこう続ける。（文：篠原みつき）

「給与ももらえないし、算定期間も。ダブルで引かれる」

「しかし、給与ももらえないし、算定期間も。ダブルで引かれるようでなんかなーと思いますが、（中略）企業にその法律上のルールはないですからね」

頭では会社のルールを理解していても、生活水準を直撃する減額幅には心が追いつかないのが現実だろう。長年貢献してきても、一度の不調でここまで年収が下がるリスクは、サラリーマンなら誰にでもある。

一方、鹿児島県の50代女性（事務・管理／年収200万円）の勤務先は、ボーナスが年間で「月給の1.6か月分」と決まっているという。夏と冬に支給されるが、そもそもの基本給が低いようだ。

「私の場合、すっごく安月給なので手取り11万あればいい方かな？フェイスエステ用の化粧品セット１年分を買って、後は全額返済です。本当に何も買えません」

借金がある中でエステ用品を買うことに違和感を覚える人もいるかもしれない。だが、年収200万円という厳しい生活の中で、これだけは譲れない「必要経費」なのだろう。一年に一度の自分へのご褒美が、働くモチベーションを辛うじて支えているのかもしれない。

