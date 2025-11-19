

天明刀弥（横浜流星）

横浜流星が、Netflixで独占配信中の「イクサガミ」に最狂の剣士・天明刀弥役での出演が明らかになった。

本作で主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一をはじめ、藤崎ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳、阿部寛ら、全員主役級のオールスターキャストがおくる超弩級のバトルロワイヤル、「イクサガミ」は11月13日に世界独占配信をスタートした。

11月13日に世界配信がスタートすると、”Netflix「イクサガミ」は、今年最高のアクションシリーズのひとつ”(ROGEREBERT.COM) ”ロッテントマト(アメリカ最大の映画 / ドラマレビューサイト)100％評価！Netflixの“ポスト「イカゲーム」”「イクサガミ」が配信界を席巻”(COLLIDER) ”これ以上の武術アクションは存在しない。”(SCREEN RANT)といった賞賛が世界中で報じられ、大きな話題を集めはじめているのが「イクサガミ」だ。

配信初週、日本を始めとする計11の国と地域のNetflix週間TOP10（シリーズ）で首位を獲得し、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で２位を獲得。また、世界８６の国と地域で週間TOP10入りをはたすなど、話題は日本のみならず世界中へ広がっている。主演・プロデューサー・アクションプランナーの3役を務め、本作品を牽引してきた岡田准一はこの現状に、「世界各国からのありがたい大反響にスタッフ一同感謝と誇りを持っています。MADE IN JAPANとして作った「イクサガミ」。世界に愛が広がってます。」と喜びのコメントを残している。

世界中がド級の侍バトルロワイヤルに熱狂中の本作。オールスターキャストの出演は配信前から注目されていたが、配信が始まると、いつ誰が命を落とし、戦いから脱落するか予想がつかない、その豪華俳優陣のほかにない出演が話題に。そんな中このたびサプライズキャストが明らかとなった。それは、最狂の剣士、天明刀弥（てんみょう・とうや）として登場する横浜流星。血飛沫を浴びながら満面の笑みを浮かべるその表情が意味するものは....。