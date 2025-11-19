ロッテ・西川史礁外野手（２２）が１８日、同い年の一般女性と６月２日に結婚したことを発表した。

自身のインスタグラムで６月２日に婚姻届を提出したことを公表。青学大時代からの純愛を貫いた形となった。球団を通じ「妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした。これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球をしたいと思います」とコメントした。

西川は青学大３年だった２４年３月の欧州代表戦で侍ジャパンデビューを飾った。同年ドラフト１位で２球団競合の末にロッテ入団。プロ１年目から規定打席に到達してパ・リーグ６位となる打率２割８分１厘をマークし、新人王の有力候補に挙げられている。

「大学生最後の日」にプロポーズしたという新妻には、「メンタル的にも支えてもらえた」と感謝の言葉を添えた。追加招集で臨んだ韓国との強化試合では、初戦に２安打２打点。侍ジャパン・井端監督が将来性を評価してＷＢＣ候補にも位置づける逸材が、最愛の妻と二人三脚で２年目に向かう。

青学大・安藤寧則監督「おめでとう。プロ２年目は相手も研究してくる。その中で成績を出し続けていくことが大事になる。現状に満足することなく、成長してほしいと思います」

◆西川 史礁（にしかわ・みしょう）２００３年３月２５日、和歌山県生まれ。２２歳。川辺ウィンスターズ少年野球クラブで野球を始め、龍谷大平安では２年時にセンバツ８強。青学大で２度のリーグＭＶＰ。大学日本代表の４番を務め、３年時に侍ジャパントップチーム初選出。２４年ドラフト１位でロッテ入団。１８２センチ、８８キロ。右投右打。今季年俸１６００万円。