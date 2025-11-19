女優の秋吉久美子が１８日、都内で行われたＢＳ１０プレミアム／ＢＳ１０の第５０回報知映画賞直前特番「見どころ徹底紹介！プレビュー オブ 報知映画賞」（２９日午後８時）の収録に参加し、収録後、スポーツ報知の取材に応じた。

今年で５０年となる同映画賞。１９７６年に映画「挽歌」「あにいもうと」で第１回報知映画賞主演女優賞を受賞した秋吉は「うれしくて、うれしくて、うれしかった」と受賞当時の喜びを回顧した。

「挽歌」では８日に死去した仲代達矢さん（享年９２）が相手役だった。「私の映画の中で『挽歌』の撮影が一番楽しかった」と振り返った秋吉。「仲代さんってほんとはすごい無邪気で明るい人なんです。サッポロビール園でみんなでご飯食べて、その後、仲代さんとみんなで一緒に雪合戦をしたのが忘れられません」と故人を偲（しの）び、「私の幸せって、それ（＝雪合戦が一番である）ほどちっちゃいものなのよ」と懐かしんでほほ笑んだ。

そして「仲代さんが下がってきてくれるし、私は生意気だから上がってるし、平等に憎み合ったり、愛し合ったり、男と女の愛憎を表現できたんだと思う」と仲代さんとの芝居を振り返った。

「あにいもうと」については、当時役作りのために「１週間ほとんど食事をとらなかった」と仰天のエピソードも明かした。「そのときはシュークリームみたいな（ふっくらした）顔をしていたから、役でこれじゃあなって思って、１週間ほとんどご飯を食べないでたばこを吸って、コーヒーを飲んでました。顔は思ったほどこけなかったけど、体はごつっとした感じが出て、自分としては『やった！』って感じでした」。売れっ子女優の気骨があった。

５０年前の映画界と比べて、現在の映画界については「やっぱり厳しいと思いますよ」と評する。「みんな厳しい上に、うまい。体もしっかりしていて、鈴木亮平くんとか、山田孝之さんとか、阿部サダヲさんとか、みんなどんどんどんどんうまくなってますよね」

報知映画賞５０年の歴史の始まりにいる秋吉の言葉には、力がある。（瀬戸 花音）