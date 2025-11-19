◆第５６回明治神宮野球大会第５日▽大学の部・準決勝 立命大１―０名城大（１８日・神宮）

立命大（関西５連盟第２）は完封リレーで名城大（北陸・東海３連盟）に１―０で勝ち、初の決勝進出を決めた。ソフトバンク・若田部健一投手コーチ（５６）の次男・達生投手（３年＝福岡大大濠）が８回から救援し、全国デビュー。今季の日本シリーズを制した父との“親子日本一”へ、あと１勝とした。１９日には高校の部、大学の部で決勝が行われる。

強さも弱さも実感する全国デビューとなった。１―０の８回からマウンドを託された立命大・若田部は先頭打者を空振り三振に仕留めると、後続をともに二ゴロで３者凡退。だが９回、四球と犠打で１死二塁とされ、降板となった。救援した有馬伽久（３年＝愛工大名電）がピンチを断ったが、若田部は「抑えで先頭四球は一番ダメ」と反省の弁。それでも自己最速タイの１４８キロをツーシームで計測するなどし、「直球やツーシームは通用すると自信になった」とうなずいた。

父・健一氏は９１年のドラフト１位でダイエー（現ソフトバンク）に入団。通算７１勝を挙げ、現在は１軍投手コーチを務める。姉の遥さんはアイドルグループ・ＨＫＴ４８で活動後、フジテレビに入社。今は政治部記者として国会の論戦をリポートする。自身が物心つく前の０５年限りで現役を引退した父は「家にいる一般的なお父さんな感じ」というが、「今日、この場面に立ってみてすごいなと思う」。大会前には電話でやりとりしたことも明かし、「舞い上がってはいけないと言われていたのに、やってしまいました」と苦笑いした。

福岡大大濠から投手に専念。２学年上の山下舜平大（オリックス）に弟子入りし、練習や食事トレーニングをともにした。「いろんな経験談も全部教えてもらって、そこから変われたと思う」。大学では今秋、公式戦デビュー。正捕手の西野啓也（３年＝高知）が「いい意味で動きが毎回違うのが最大の武器」と表するツーシームを軸に、抑え投手として同校１０年ぶりの神宮出場に貢献した。

準々決勝で対戦した明大の毛利海大（４年）ら高校時代のチームメイトは大学でも名をはせるだけに、「神宮で試合ができて、少しは競争に入れたのかなと思う」と右腕。関西学生連盟としても、９７年の近大を最後に遠ざかる頂点まであと１勝だ。プロ野球で日本一軍団の一員となった父に続き、立命大初の栄冠をつかみとる。（瀬川 楓花）

◆若田部 達生（わかたべ・たつき）２００４年６月２４日生まれの２１歳。横浜市で生まれ、福岡市で育つ。愛宕小１年時に野球を始め、姪浜中では軟式野球部に所属。福岡大大濠では甲子園出場なし。立命大では２年秋からベンチ入り。最速１４８キロ。変化球はスライダー、カットボール、ツーシーム、チェンジアップ。１８８センチ、８５キロ。右投左打。

◇パブリックビューイング 立命大は１８日、学生・教職員による決勝戦のパブリックビューイングを１９日午後１時から京都・衣笠キャンパスで実施すると発表した。