◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月１８日、栗東トレセン

本格化を予感させる充実ぶりだ。前哨戦のスワンＳを１分１８秒９のコースレコードで制したオフトレイル（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）が、余勢を駆ってＧ１初制覇を狙う。２走前の関屋記念でインを突き２着に入り、前走は４角１１番手から突き抜けて、約１年４か月ぶりのタイトルを手にした。吉村調教師は「去年も走っているし、１４００メートルが合うのは分かっていた。ずっと調子は良かったし、ジョッキーもうまく乗ってくれた」と振り返る。

スワンＳは、昨年は本番まで中２週と日程が詰まっていたが、今年は中５週と間隔が空いた。「すごく調整がやりやすくなった。１週前は長めからしっかり。今朝も元気が良かったし、順調ですよ」。１８日は栗東・坂路を活気十分に駆け上がって調整。思い通りのステップを踏め、トレーナーも満足な様子だった。

晩成の血が騒ぎ出してきた。父ファー、母の父キングマンボと欧州型の血統構成。「ヨーロッパの血は使いながら良くなって、古馬になって本格化するタイプが多いと思う」と吉村師。４歳秋を迎え着実に力をつけている。馬体の成長も著しく、「筋肉の厚みというか、パワーがついてきた。ファーと体つきが似てきた」。２年前に実際に見たという英Ｇ１２勝の父と、姿も重ね合わせる。

ここまで７戦で３勝、２着３回、３着１回の成績を残す京都巧者だ。指揮官は「相性のいい京都だし、絶対に脚を使ってくれると思う。荒れた馬場も苦にしないだろうし、Ｇ１だけど楽しみですよ」と期待。持ち味の鋭い決め手を、淀のマイル戦で存分に発揮する。

（山本 理貴）