今永昇太投手（３２）がカブスに残留することが１８日（日本時間１９日）、明らかになった。クオリファイングオファー（ＱＯ）の１年２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円）を受諾したと複数の米メディアが伝えた。

今永は２４年１月にカブスと４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝当時のレート）で契約。その際に２年目（今季）終了時に球団は３年５７７５万ドル（約８９億８０００万円）の契約延長オプションを行使でき、球団が破棄した場合、今永が１年１５２５万ドル（約２３億７０００万円）のオプションを行使できる条項を盛り込んでいた。今回は双方ともオプションを行使せず、今永はＦＡとなった。

ＦＡ選手には、今季所属球団が規定額で単年契約を結べるＱＯを出すことができ、今永も提示されていた。今季の規定額が、今永のオプションより高額だったため、今永側がオプション行使を見送ったのは妥当な判断だった。

カブスのＪ・ホイヤー編成本部長はＧＭ会議に出席した際「我々は決して（再契約の）ドアを閉じたわけではない。今回の決断で、我々のショウタへの思いが変わるわけではないし、彼の決断で、彼のチームへの思いが変わるわけでもないと思う。チームと選手の両者が、相互にベストの結論をしただけであり、今後も会話は継続する」と話していた。

１２年に導入されたＱＯは、昨オフまでは１４４件で選手が受諾したのは１４件のみだった。今永も複数年契約を模索するとみられていたが、愛されるシカゴの街で再びプレーすることが決まった。