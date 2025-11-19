岡田准一主演、日本発アクション世界へ Netflix『イクサガミ』非英語シリーズ世界2位にランクイン
Netflixで独占配信中のシリーズ『イクサガミ』（全6話）が、配信開始直後から世界的ヒットを記録している。11月13日の配信開始後、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で2位を獲得。さらに、日本を含む11の国と地域で週間TOP10首位を獲得し、86の国と地域でTOP10入りするなど、日本発アクション作品として異例の快進撃を見せている。
【画像】血飛沫に笑む“最狂の剣士”天明刀弥（横浜流星）の場面写真
本作は主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田准一を筆頭に、藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳、阿部寛ら“主役級”が揃ったオールスターキャストで贈る超弩級バトルロワイヤル。さらに、最狂の剣士・天明刀弥役で横浜流星の出演も明らかになった。
配信開始後は、
「今年最高のアクションシリーズのひとつ」（ROGEREBERT.COM）、
「Netflixの“ポスト『イカゲーム』」（COLLIDER）、
「これ以上の武術アクションは存在しない」（SCREEN RANT）
と海外メディアからの評価も高く、世界的な話題作となっている。
主演の岡田准一は、世界的ヒットに対して「世界各国からのありがたい大反響に、スタッフ一同感謝と誇りを持っています。MADE IN JAPANとして作った『イクサガミ』。世界に愛が広がっています」とコメントを寄せている。
Netflixシリーズ『イクサガミ』は、Netflixで世界独占配信中。
■各キャラクターの読み仮名
嵯峨愁二郎（さが・しゅうじろう）：岡田准一
香月双葉（かつき・ふたば）：藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）
衣笠彩八（きぬがさ・いろは）：清原果耶
柘植響陣（つげ・きょうじん）：東出昌大
カムイコチャ：染谷将太
化野四蔵（あだしの・しくら）：早乙女太一
祇園三助（ぎおん・さんすけ）：遠藤雄弥
蹴上甚六（けあげ・じんろく）：岡崎体育
櫻（さくら）：淵上泰史
狭山進之介（さやま・しんのすけ）：城桧吏
安藤神兵衛（あんどう・じんべえ）：山田孝之
立花雷蔵（たちばな・らいぞう）：一ノ瀬ワタル
大久保利通（おおくぼ・としみち）：井浦新
前島密（まえじま・ひそか）：田中哲司
永瀬心平（ながせ・しんぺい）：中島歩
嵯峨志乃（さが・しの）：吉岡里帆
槐（えんじゅ）：二宮和也
菊臣右京（きくおみ・うきょう）：玉木宏
貫地谷無骨（かんじや・ぶこつ）：伊藤英明
川路利良（かわじ・としよし）：濱田岳
岡部幻刀斎（おかべ・げんとうさい）：阿部寛
