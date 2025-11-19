

2025〜2026年にかけて国内発売を予定しているトヨタ「RAV4」、マツダ「CX-5」、ホンダ「CR-V e:HEV」、日産「パトロール」（筆者撮影）

【写真を見る】ジャパンモビリティショー2025に出展されたトヨタ「RAV4」、マツダ「CX-5」、ホンダ「CR-V e:HEV」、日産「パトロール」をチェック（99枚）

国内で100万台市場ともいわれるSUVのジャンルは、各メーカーから多様なモデルがリリースされ、まさに百花繚乱。さらに2025年度末から2026年度にかけては、人気機種のモデルチェンジ版や、歴史あるモデルの復活など、注目の気になるSUVが続々と登場予定で、さらに市場を賑やかしてくれそうだ。

ここでは、そんな登場間近の新型SUVのなかから、今後大きな話題となりそうな機種をピックアップ。トヨタ「RAV4」、マツダ「CX-5」、ホンダ「CR-V e:HEV」、日産「パトロール」の4モデルに関し、「ジャパンモビリティショー2025」で実際に現車を見た印象も踏まえて紹介する。

【写真】ジャパンモビリティショー2025に出展されたトヨタ「RAV4」、マツダ「CX-5」、ホンダ「CR-V e:HEV」、日産「パトロール」をチェック（99枚）

トヨタ・RAV4



1994年発売の初代RAV4（写真：トヨタ自動車）

まずは、トヨタ「RAV4（ラブ4）」。1994年に登場した初代モデル以来、市街地からアウトドアまで幅広く対応するクロスオーバーSUVというジャンルを確立した先駆者的モデルだ。現行の5代目モデルは2019年に登場、悪路での走破性と舗装路での快適性を高次元で両立したモデルとして、大きな支持を受けている。

そんなRAV4の6代目となる新型の主な変更点は、まずスタイル。街中にマッチする洗練されたデザインの「コア（CORE）」、オフロードのテイストを強調した「アドベンチャー（ADVENTURE）」、走りの機能とスタイルを持つ「GRスポーツ（GR SPORT）」といった3タイプを設定する。

いずれにも、バンパーと一体型になったフロントグリル、「SUVハンマーヘッド」と呼ばれる「コの字」型ヘッドライトを採用したフロントフェイスを採用。SUVのタフさを表現しつつ、先進的な印象も与える顔付きを採用していることが特徴だ。



新型RAV4コア（筆者撮影）



新型RAV4アドベンチャー（筆者撮影）



新型RAV4 GRスポーツ（筆者撮影）

パワートレインの詳細は未発表だが、HEV（ハイブリッド）とPHEV（プラグインハイブリッド）の2タイプを設定する予定。とくにPHEVは、最新の第6世代ハイブリッドシステムをベースに、大容量の駆動用バッテリーなどを搭載した新開発のPHEVシステムを採用。100%モーターで走るEV走行の航続距離を従来の95kmから150kmへ延伸する（開発目標値）ほか、モーター出力を12％向上させるなどで電動車ならではの走破性も実現する。また、クルマのバッテリーを家庭用電源として活用する「V2H」機能にも対応させることで、より利便性を向上している。

ちなみに、各グレードで採用するパワートレインは、コアがHEVとPHEVの両方を設定し、アドベンチャーはHEVのみ、GRスポーツはPHEVのみとなる。駆動方式は、全タイプともに電気式4WDシステムのE-Fourだ。

アウトドアテイスト満点なアドベンチャーに注目



新型RAV4アドベンチャーのリアビュー（筆者撮影）

会場で、実際に3タイプをチェックしたが、個人的に好みだったのは、アドベンチャーだ。235/60R18サイズのワイドなタイヤに、専用ホイール・アーチモール、シンプルな造形ながら縦比率の高い大型グリルなどで、オフロードのテイストが満点。都会にマッチしつつも、アウトドアの風味を色濃く持つ歴代RAV4のテイストが、最もわかりやすく演出されていると感じた。

新型RAV4には、ほかにも車載ソフトウェア開発用プラットフォーム「アリーン（Arene）」をトヨタ車で初採用し、クルマの知能化技術も投入。先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能向上やスマートフォン並みの音声検索ができるサービスなど、より進化した先進装備も大きな魅力だという。



新型RAV4アドベンチャーのインテリア（筆者撮影）

なお、国内の発売時期は、2025年度内を予定。新型では、先代でとくに人気があったガソリン車は未設定となるが、こうしたラインナップの変更に対し、果たして市場がどのような反応を示すのかが注目だ。

マツダ・CX-5



2012年発売の初代CX-5（写真：マツダ）



ジャパンモビリティショー2025で公開された新型CX-5（筆者撮影）

マツダでは、2025年7月に欧州で初公開した新型クロスオーバーSUV「CX-5」を世界で初めて一般ユーザー向けに展示した。

CX-5は、2012年の導入以来、世界100以上の国と地域で販売し、グローバル累計販売台数450万台以上を誇るマツダの基幹機種。フルモデルチェンジとなる3代目の新型は、まずパワートレインを刷新したことが注目だ。

2.5Lガソリンエンジンと独自の「Mハイブリッド」をマッチングした「e-SKYACTIV G 2.5」を搭載する。発進時や加速などでエンジンの駆動力を電動モーターでアシストするマイルドハイブリッドシステムの採用で、実用燃費の向上とスムーズな走りを向上させている。



新型CX-5のエンジンルーム（筆者撮影）

なお、2027年度中には、開発中の新パワートレイン「SKYACTIV-Z」搭載車も追加予定。こちらは、より最新のハイブリッドシステムを採用することで、動力性能や燃費性能のさらなる向上が期待できる。ちなみに、新型CX-5では、ディーゼル車の設定もない。ディーゼル車がほしいユーザーは、「CX-60」か「CX-80」を選ぶことになるようだ。

外観では、ヘッドライトの形状変更などで、より洗練された顔付きとなっているが、CX-5が本来持つフォルムは継承。初代から続くマツダのデザイン哲学「鼓動デザイン」を盛り込むことで、生命感と動きを表現する。



新型CX-5のインテリア（筆者撮影）

ボディは、全長が4690mmとなり、先代モデル比+115mm長い設定となっている。また、全幅は1860mmで先代比＋15mm、全高も1695mmで先代比+30mmと、全体的に大型化されている。これにより、とくに後席が広くなったという。

ニークリアランス（後席乗員のひざまわりと前席背もたれとの間隔）が131mmと＋64mm伸びて、よりゆったりとした後席スペースに貢献する。さらに荷室容量は+61Lアップの583Lを確保し、荷物の積載性も向上させている。



新型CX-5の後席（筆者撮影）

ほかにも、新型にはGoogleを搭載し、ナビなどの設定を音声操作により行えるGoogleアシスタントも搭載。より利便性の高い先進装備にも期待できる。

なお、新型のリリースは、先行で発表された欧州で2025年末、日本などその他の市場では2026年中の発売を予定するという。初代の発売当時、「マツダの救世主」とまでいわれるほど売れたCX-5。その3代目となる新型が、果たしてその伝説や人気などを維持できるのかが注目だ。

ホンダ・CR-V e:HEV



1995年発売の初代CR-V（写真：本田技研工業）

こちらも老舗SUVモデルの新型。1995年の初代モデル以来、30年以上の歴史を誇る「CR-V」に、ハイブリッドモデルの「CR-V e:HEV（シーアールブイ・イーエイチイーブイ）」が追加となる。

CR-Vの国内モデルは、2016年に登場した5代目以降、しばらく設定がなかった。2022年に登場した現行の6代目モデルは、北米や欧州、中国や東南アジアなどで販売する海外専用モデルだったのだ。



すでに国内で販売されている燃料電池車の「CR-V e:FCEV」（筆者撮影）

一方、国内では2024年に、水素で走る燃料電池車の「CR-V e:FCEV（イーエフシーイーブイ）」が登場。6代目CR-Vをベースに、SUVならではのユーティリティなどを持ちつつ、外部から充電可能なプラグイン機能など燃料電池車ならではの機能を持つことが特徴だ。

そんな現行CR-Vだが、今回国内投入されるのは、独自のハイブリッドシステムe:HEV搭載車となる。パワートレインには、「アコードe:HEV」と同じ「スポーツe:HEV」を採用。2.0L・4気筒エンジンに、2モーター式ハイブリッド機構をマッチングし、電気モーターによるスムーズな走り出しやコーナーでのトルク感、澄みわたるエンジン音などが魅力だという。



新型CR-V e:HEVのインテリア（筆者撮影）

駆動方式は2WD（FF）と4WDで、4WD車には「リアルタイムAWD」も採用。走行状況に応じ、前後の駆動力配分をきめ細かく最適に制御する機能とe:HEVとの組み合わせが、雪上などでも安定した走行性能を実現するという話だ。

なお、今回の展示車は「RSブラックエディション」というスポーティなグレード。国内仕様では、このタイプがメインで導入される予定だ。主な特徴は、リップスポイラー付きフロントバンパーなど、各部にエアロパーツを装着し、スポーティなスタイルを演出していること。



新型CR-V e:HEVのホイール＆タイヤ（筆者撮影）

また、19インチのミシュラン製ハイグリップタイヤなどで、走りの性能もアップさせている。加えて、フロントロアグリル、ルーフレール、ドアミラー、インストルメントパネルの加飾などにピアノブラックを採用。各部にシックで高級感ある雰囲気を演出している。

発売は2025年〜2026年冬の予定。現在のFCEV版CR-Vでは、水素を補充する水素ステーションなどのインフラの問題もあるため、販売的には苦戦中だと聞く。ホンダ伝統のSUVブランドだけに、やや寂しい印象だ。そんななか、ハイブリッド版の登場で、再びCR-Vがかつての輝きを取り戻せるのかが気になるところだ。

日産・パトロール



1980年発売の初代サファリ（写真：日産自動車）



ジャパンモビリティショー2025に展示された新型パトロール（筆者撮影）

日産では、5m超のフルサイズSUV「パトロール（PATROL）」を2027年度前半に国内投入することを発表した。

1951年の初代モデル以来、70年以上の歴史を誇るオフロード系モデルがパトロール。日本では、かつて「サファリ」の車名で販売されたこともあったが、2007年に生産終了。それ以降、日産では同系の大型SUVをラインナップしていなかった。一方、現行のパトロールは、2024年に7代目を発表。主に中東市場で販売しているが、今回国内発売になるのはその日本仕様車だ。

現行パトロールの大きな特徴は、まず、巨大な車体だ。ボディサイズは、全長5350mm×全幅2030mm×全高1945mm。トヨタの大型SUV「ランドクルーザー300」が全長4950〜4985mm×全幅1980〜1990mm×全高1925mmだから、全体的にパトロールのほうが大柄だ。海外で人気の高いフルサイズSUVを日本に投入するのだ。



新型パトロールのフロントフェイス（筆者撮影）

エクステリアでは、圧倒的な存在感を持つフェイスデザインが印象的。とくに威圧感さえ感じるVモーショングリルや、その左右に配したC型のヘッドライトなどが個性的なフォルムを生み出している。

また、22インチの合金ホイールは、足元の存在感を強調し、強靱なイメージのスタイルに貢献。加えて、優れたオフロード性能に必要なロードクリアランスも実現し、高い走行性能に寄与している。

425馬力の圧倒的な走破性



新型パトロールのインテリア（筆者撮影）

エンジンには、最大出力425馬力ものパワーを発揮する3.5L・V型6気筒を搭載。その動力は、9速ATを介してタイヤに伝達。強大なパワーながら路面をしっかりと捉えることで、市街地から険しい地形まで、幅広いシーンで質の高いドライビングを楽しめるという。

また、走行シーンによって適切な車高に調整する「アダプティブ エアサスペンションシステム」を装備。悪路走行時は比較的車高を上げるほか、通常走行時は車高を下げることで空力性能を確保。乗員の乗降時はさらに車高を下げ、乗り降りや荷物の載せ降ろしを容易にする工夫も施している。加えて、標準、砂地、岩場、轍（わだち）、エコ、スポーツといった6つのドライブモードも採用。市街地からアウトドアまで、幅広いシーンで安定した走りを楽しめるという。



新型パトロールの後席（筆者撮影）

インテリアでは、レッドレザーを基調にしたシートやインストルメントパネルなどで、高級感も満点。このクルマの愛称は「砂漠の王」だそうだが、内装の豪華さを目の当たりにすると、まさに中東のセレブたち御用達のクルマであることが実感できる。また、2つの14.3インチのディスプレイを配したインフォテインメントシステムには、Googleを搭載した日産コネクト2.0を採用。ナビやセキュリティ、エンターテインメントなど、多彩な機能を使いやすく利用できる工夫も施している。

さて、この5m超の超大型SUVが、果たして日本でどんな反響を得るのかが注目だ。日産の担当者によれば、「日本でも、こうした大型SUVのニーズが徐々に高まっていることで国内導入を決めた。台数がたくさん売れるとは思わないが、一定数のニーズがあると踏んでいる」という。

おそらく、このモデルは、日本でもSUV好きの富裕層などをターゲットに据えているのだろう。そして、たとえ新車販売台数がさほど多く見込めなくても、ある程度の高価格帯で販売することにより、利幅の高い機種といった位置づけと考えているのではないだろうか。果たして、このモデルに対する日産の読みが的中し、ビジネス的な成功につながるのかが注目だ。

続々登場する新型SUVに注目



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

以上が、2025年度後半から2026年度にかけて国内導入される筆者的な注目モデルだ。各モデルが市場で今後どのような存在感を示すのかが今から気になるところだ。いずれにしろ、ユーザーにとっては、より選択肢が増えることはたしか。カーライフのさらなる充実を享受できる人が増えることも期待できる。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）