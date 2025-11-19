格闘技イベントRIZINの「RIZINガール2025」でモデルの花乃衣美優（25）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。26年も継続でメンバー入りしたことを公表した。

「ご報告」と題し、「＃RIZINガール2026のオーディションがあり、メンバー発表が行われたのですが、来年度もRIZINガールとして継続させて頂ける事になりました」と伝えた。

白と黒のミニスカートコスチューム姿で「ブラック担当」として今季活躍するショットをアップし、「継続のお話を頂いた時は本当に嬉しくて、また一年RIZINの魅力をラウンドガールという特別な立ち位置で間近で感じられる事に凄く感謝しております！ 来年度もRIZINへの熱い声援をよろしくお願いいたします！！」と心境をつづった。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「めっちゃかわいい」「可愛くて美しい」「綺麗」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りでの卒業を公言し、16日に最終戦を迎えた。