¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡ÄÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥Ý¡¼¥È¸å¤Î¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡ÖÆóÅÙÀö¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÆóÅÙÀö¤¤¡×
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î17Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØChicago Sports Network¡Ù¤Ë½Ð±é¡£»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÀÄ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Î¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢É½¾ð¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢½ÀÏÂ¤Ê°õ¾Ý¤À¡£½÷À¥Û¥¹¥È¤Î2¿Í¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë²ó¸Ü¡£¡ÖÇòÈ±¤âÁý¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÈþÍÆ»Õ¤Ë¤¹¤°ÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÈ±¤Î¡Ëº¬¸µ¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤À¤«¤éº£¤¹¤°À÷¤á¤¿¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ï¡ÖÂè3Àï¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤Î±äÄ¹4¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÇ®Åê¡×¡ÖÆ±¤¸Âè3Àï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î±äÄ¹18²ó¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡×¡ÖÂè7Àï¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Î9²óÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤Î3¤Ä¤ò¸·Áª¤·¤¿¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¥«¥ª¥¹¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡È±¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î»þ¤À¡£¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÈþ¼ò¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥Ý¡¼¥È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¥Û¥¹¥ÈÌò¤«¤é¡ÖÂçÎÌ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤±¤É¡¢È±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¤É¤ó¤Ê¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¤¤Î®¤¹¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤¼ÁÌä¤Í¡£»ä¤Ï¥ª¡¼¥é¡ÊAURA¡Ë¤Î½÷À¤è¡£¥ª¡¼¥é¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×
¡ÖAURA¡×¤ÏÉ¬Í×¤ÊÈé»é¤ò²á¾ê¤Ë¼è¤ê¤¹¤®¤º¡¢Æ¬Èé¤äÈ±¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÀ½¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆóÅÙÀö¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÆóÅÙÀö¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤³¤Îµå¾ì¤Ç¤â½÷ÀÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç°ìÅÙÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤éÆóÅÙÌÜ¤ÎÀöÈ±¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤Ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ï¼Â¤Ï¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]