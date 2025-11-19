U17W杯準々決勝の組み合わせが決定…初のベスト4を目指すU17日本代表はオーストリアと対戦！ アジア勢唯一の生き残りに
『FIFA U-17ワールドカップカタール2025』のラウンド16全日程が18日に終了し、準々決勝の組み合わせが決定した。
U-17日本代表は、U-17北朝鮮代表とのアジア対決をPK戦の末に制し、2011年大会以来のベスト8に進出。退場者を出したU-17イングランド代表との欧州対決を4−0で制したU-17オーストリア代表と、11月21日（金）に対戦する。
なお、日本が勝ち上がった場合は、U-17イタリア代表とU-17ブルキナファソ代表の勝者と対戦する。ベスト8に名を連ねたのは、イタリア、ポルトガル、スイス、オーストリアの欧州勢が最多の4チーム、次いでブルキナファソとモロッコのアフリカ勢が2チーム、そしてアジア勢（日本）と、南米勢（ブラジル）が1チームずつとなった。
ラウンド16の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。
▼11月18日（火）
イタリア 3−2 ウズベキスタン
ウガンダ 1−1（PK:3−5） ブルキナファソ
メキシコ 0−5 ポルトガル
ブラジル 1−1（PK:4−3） フランス
スイス 3−1 アイルランド
北緒戦 1−1（PK:4−5） 日本
オーストリア 4−0 イングランド
モロッコ 3−2 マリ
▼11月21日（金）
ポルトガル vs スイス（未定）
オーストリア vs 日本（未定）
イタリア vs ブルキナファソ（未定）
モロッコ vs ブラジル（未定）
■ラウンド16結果
■準々決勝対戦カード
