タカノフルーツパーラー冬限定♡フルーツティアラ～Winter Fantasy～

タカノフルーツパーラーの冬限定「フルーツティアラ～Winter Fantasy～」が、2025年12月1日（月）～2026年1月15日（木）まで登場♡カットフルーツ食べ放題に加え、アフタヌーンティーセットを120分楽しめる贅沢プランです。苺やフルーツの華やかなスイーツに加え、ローストポークやサンドウィッチも充実。冬の午後を彩る特別な時間を、ぜひご予約でお楽しみください♪

Winter Fantasyの贅沢アフタヌーンティー

タカノフルーツティアラ ～Winter Fantasy～

お一人様 価格：5,500円(税込)/6歳～12歳 価格：3,300円(税込)※6歳未満は無料

アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつ付き。

上段にはグラスショートケーキやレアチーズ～ヨーグルトマカロン添え～、中段にはヨーグルトパンナコッタやホワイトモンブランタルト、アップルパイなど華やかなスイーツが並びます。

下段にはローストポークとミックスベリーのサンドやごぼうとりんごのオープンサンド、フルーツとゼリーのキューブグラスが楽しめ、コーヒーや紅茶（HOT／ICE）はおかわり自由です♡

ダッキーダック新作♡小倉ホイップのパンダシュークリーム登場！

平日限定！苺シャーベットミニパフェ

12月1日（月）～1月15日（木）の平日15:00～提供される「自家製ストロベリーシャーベットのミニパフェ」は、店内で手作りされた苺シャーベットに苺ソースとディプロマットクリームを重ねた贅沢な一品♡

甘酸っぱく濃厚な苺の香りをしっかり感じられる冬の限定メニューです。

料金・予約方法と利用時間

料金は大人お一人様税込5,500円、6～12歳税込3,300円、6歳未満は無料。利用時間は120分で、予約はWebのみで承ります（最大4名まで／1組10名は分割予約可）。

予約可能時間は11:00～18:00の間で設定されており、空席があれば当日も利用可能です。

次回「いちごの贈り物」は1月16日～2月28日提供予定で、Web予約が必要です♪

冬の午後を彩る♡タカノフルーツパーラー

タカノフルーツパーラーの冬限定「フルーツティアラ～Winter Fantasy～」は、カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセットを120分楽しめる贅沢な冬のプランです。

大人税込5,500円、子ども6～12歳税込3,300円で、苺シャーベットや華やかなスイーツ、サンドウィッチまで揃う特別な時間♡

Web予約優先で、冬の午後を華やかに過ごすならぜひチェックしてみてください♪