「どのチームが優勝するのか」日本も８強進出、準々決勝の対戦カードに海外脚光！「スイス、ブラジル、日本、イタリアがベスト４だ」【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップのベスト８が出揃った。
グループBを首位で突破したU-17日本代表は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝。迎えたラウンド16では北朝鮮と対戦し、１−１で迎えたPK戦を５−４で制して2011年大会以来の８強進出を果たした。
日本の次なる相手は、ラウンド16でイングランド相手に４−０と快勝したオーストリアだ。
FIFAワールドカップの公式SNSが、８強が出揃ったトーナメント表を公開。準々決勝の対戦カードは、日本対オーストリアほか、イタリア対ブルキナファソ、ポルトガル対スイス、モロッコ対ブラジルだ。この投稿には海外ファンから以下のような声があがった。
「日本と同じグループBのモロッコとポルトガルも８強に」
「どのチームが優勝するのか」
「モロッコとイタリアが決勝かな」
「オーストリアはイングランドに勝ったんだ」
「グループBはレベルが高い」
「スイス、ブラジル、日本、イタリアがベスト４だ」
「ブラジルの決勝進出が現実味を帯びてきた」
「モロッコは不可能を可能に変える！ 頑張って！
準決勝に駒を進めるのはどの国か。準々決勝は現地11月21日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本はオーストリアと激突！U-17W杯・準々決勝の対戦カード
グループBを首位で突破したU-17日本代表は、ラウンド32で南アフリカに３−０で快勝。迎えたラウンド16では北朝鮮と対戦し、１−１で迎えたPK戦を５−４で制して2011年大会以来の８強進出を果たした。
日本の次なる相手は、ラウンド16でイングランド相手に４−０と快勝したオーストリアだ。
FIFAワールドカップの公式SNSが、８強が出揃ったトーナメント表を公開。準々決勝の対戦カードは、日本対オーストリアほか、イタリア対ブルキナファソ、ポルトガル対スイス、モロッコ対ブラジルだ。この投稿には海外ファンから以下のような声があがった。
「どのチームが優勝するのか」
「モロッコとイタリアが決勝かな」
「オーストリアはイングランドに勝ったんだ」
「グループBはレベルが高い」
「スイス、ブラジル、日本、イタリアがベスト４だ」
「ブラジルの決勝進出が現実味を帯びてきた」
「モロッコは不可能を可能に変える！ 頑張って！
準決勝に駒を進めるのはどの国か。準々決勝は現地11月21日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本はオーストリアと激突！U-17W杯・準々決勝の対戦カード