森保ジャパンに０−３完敗。ボリビア指揮官は開始４分の失点を悔やむ「選手たちに若干迷いが生じてしまった」
ボリビア代表は11月18日、国際親善試合で日本代表と敵地で対戦し、０ー３で敗れた。
立ち上がりの４分、日本に得点を許したボリビアは、インテンシティの高い相手の守備に手を焼き、なかなかボールを保持できない時間が続く。
それでもボリビアは30分、日本のビルドアップのミスを突く。敵陣でボールを奪ったフェルナンド・ナバが、そのままゴールを狙うが、シュートは枠外に外れた。
後半、日本の守備強度が落ち始めると、ボリビアはボールを繋いで攻撃を組み立てられるようになる。しかし、67分に３枚替えを行なった日本に再び押し込まれ、71分に２点目を献上してしまう。
反撃に出たいボリビアは、76分にモイセス・ビジャロエルが強烈なミドルシュートを放つが、これは枠を捉えられない。78分に３点目を奪われた後も、ミゲル・テルセロスやディエゴ・メディナが遠目からゴールを狙うが、最後までネットを揺らすことはできなかった。
試合後の会見で、オスカル・ビジェガス監督は「日本は非常に難しい相手であること、プレッシャーや強度が高いことは事前に分かっていた」と述べたうえで、次のように振り返った。
「試合の序盤は日本にペースを握られ、失点をしてしまったことで、ボリビアの選手たちに若干迷いが生じてしまった。それが日本にとってはプラスに、ボリビアにとってはダメージになった。
後半にいくつかチャンスを作れた。それが結果に反映されていればもっと良かったが、ボリビアの一番良い時間帯に２点目を奪われ、そこで流れが変わってしまった」
北中米ワールドカップの南米予選で７位に入ったボリビアは、来年３月の大陸間プレーオフで勝ち抜くことができれば、1994年アメリカ大会以来、８大会ぶりの本大会出場となる。その大一番に向けて指揮官は「これからも全力でワールドカップに向けて戦っていく」と強調した。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
