お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（38）が18日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。現在の“立ち位置”に危機感を口にした。

今回は「テレビ番組を徹底調査 芸人リアルパワーランキング2025」と題して放送された。同企画は1月から9月まで放送された民放の主なバラエティ番組118番組を対象に「出演回数（深夜1時までの番組）」「テレビ欄掲載回数」「Xの番組公式アカウントのハッシュタグ採用数」「番組OP・アバンとPR動画」「CMまたぎ」の5項目を調査した。

出演したのはウエストランド・井口浩之、バッテリィズ・エース、ジャングルポケット・太田博久、パンサー・尾形貴弘、とろサーモン・久保田かずのぶ、三四郎・小宮浩信、きしたかの・高野正成、ちょんまげラーメン・田渕章裕、とにかく明るい安村、なすなかにし・中西茂樹、さや香・新山、野田、みなみかわ、相席スタート・山添寛の14人。

そうそうたるメンバーの中で、野田は上位の5位にランクイン。名前を呼ばれると安どした表情を浮かべ「怖かった〜」とポツリ。前回7位からアップした。

だが、出演数1位、テレビ欄5位、ハッシュタグ9位、番組OPアバン・PR9位、CMまたぎ6位という同番組の調査結果に「ただ出てるだけってこと?」と想定外の様子。有吉弘行も「イメージと違う」と指摘した。

昨年に比べてゴールデン帯の出演が増えたことで出演数が多かったことを伝えられると「サラッと呼ばれるようになった」と振り返った。また、OPアバン・PRが前回4位、CMまたぎも3位から今回順位を落としたことには「ゴールデンだとね…やっぱりダメですね。急に女優とか現れるから…お笑いがまたぎに使われない」と分析した。

そして、今回の結果を改めて見て「一番なりたくない芸人になってきてるな…やばい…テレビの犬だ…」と現在の“立ち位置”に危機感を口にした。