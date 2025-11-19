NY株式18日（NY時間15:04）（日本時間05:04）
ダウ平均　　　46315.75（-274.49　-0.59%）
ナスダック　　　22587.68（-120.39　-0.53%）
CME日経平均先物　49035（大証終比：+535　+1.09%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9552.30（-123.13　-1.27%）
独DAX　 23180.53（-409.99　-1.74%）
仏CAC40　 7967.93（-151.09　-1.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.581（-0.029）
10年債　 　4.125（-0.014）
30年債　 　4.745（+0.009）
期待インフレ率　 　2.285（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.706（-0.006）
英　国　　4.554（+0.019）
カナダ　　3.255（+0.022）
豪　州　　4.441（-0.036）
日　本　　1.738（+0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.84（+0.93　+1.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4078.80（+4.30　+0.11%）

ビットコイン（ドル）
93167.25（+1340.68　+1.46%）
（円建・参考値）
1448万9371円（+208503　+1.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ