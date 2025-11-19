ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２７４ドル安 シカゴ日経平均先物は４万９０３５円
NY株式18日（NY時間15:04）（日本時間05:04）
ダウ平均 46315.75（-274.49 -0.59%）
ナスダック 22587.68（-120.39 -0.53%）
CME日経平均先物 49035（大証終比：+535 +1.09%）
欧州株式18日終値
英FT100 9552.30（-123.13 -1.27%）
独DAX 23180.53（-409.99 -1.74%）
仏CAC40 7967.93（-151.09 -1.86%）
米国債利回り
2年債 3.581（-0.029）
10年債 4.125（-0.014）
30年債 4.745（+0.009）
期待インフレ率 2.285（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.706（-0.006）
英 国 4.554（+0.019）
カナダ 3.255（+0.022）
豪 州 4.441（-0.036）
日 本 1.738（+0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.84（+0.93 +1.55%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4078.80（+4.30 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
93167.25（+1340.68 +1.46%）
（円建・参考値）
1448万9371円（+208503 +1.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
