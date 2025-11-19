¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÈà¤â¡Ä¡×Á°È¾¸òÂå¤ÎÌÁÍ§¤òÏ«¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ö°ìÈÖ»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
[11.18 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ ¹ñÎ©]
¡¡8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ï¤ï¤º¤«45Ê¬´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ï½ê¤Ë¹¥Ï¢·¸¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤Ï¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¦¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿DF¿û¸¶Í³Àª(¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó)¤È¤Ïº£Ç¯3·î¤ÎWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï°ÊÍè¤ÎÆ±»þ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÁÍ§¤ÎÉð´ï¤ò³è¤«¤½¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤ä½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤ÆÈà¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤òÂÔ¤È¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×(µ×ÊÝ)
¡¡¤½¤Î°Õ¼±¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾23Ê¬¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÊ£¿ôÁª¼ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Ê¤«¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç°ú¤¤Ä¤±¤Æ½Ä¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤½¤³¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¿û¸¶¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÀË¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÏÁê¼êGK¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¿û¸¶¤Ë¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤³¤½¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿û¸¶¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿·èÄêµ¡¡£¤Þ¤¿µ×ÊÝ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÉáÃÊ¤è¤êÃæ±û´ó¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢±¦¤ÎÂç³°¥ì¡¼¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿û¸¶¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥×¥ì¡¼¥¨¥ê¥¢¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤ËU-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¡£µ×ÊÝ¤Ï¤¤¤Þ¤ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿°ìÊý¡¢¿û¸¶¤ÏWÇÕ¤Ø¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅöÍîÀï¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ïµ®½Å¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¿û¸¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡¢Ã±¤ËÍ§¾ð¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿û¸¶¤¬»ý¤ÄÉð´ï¤Ø¤Î¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤À¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë°ìÈÖÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Áª¼ê¤Ë½Ð¤¹¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤¬Æ±¤¸°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤éº£¤ÎËÍ¤Ï¿û¸¶Áª¼ê¤Ë½Ð¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£µ×ÊÝ¤Ï¤¤¤Þ¤Î¿û¸¶¤ÎÎ©¾ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤¦¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ÎÆü¡¢¿û¸¶¤Î½ÐÈÖ¤ÏÁ°È¾¤Î45Ê¬´Ö¤Ç½ªÎ»¡£Á°È¾25Ê¬¡¢¿û¸¶¤ÏÌ£Êý¤¬Ãæ±ûÆÍÇË¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç»ß¤á¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¸òÂå¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ï¿û¸¶¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¿¤Ö¤óÈà¤â¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤·¤«¤â¼«Ê¬¤¬¼º¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÇÈà¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î²ê¤òÄÙ¤¹¤Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÂ¾¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤éÁª¼ê¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ×ÊÝ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿û¸¶¤Î²ÝÂê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö(¿û¸¶¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿)¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤ÏÈà¤¬°ìÈÖ»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È45Ê¬´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
