¥¹¥Î¥Ü¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡¡½÷»Ò½éÀ®¸ù¤ÎÂçµ»¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¡È¸ÞÎØ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡ÊBA¡Ë¤Ç22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬18Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ç½É¤ò½ª¤¨¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¡£´ü´ÖÃæ¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¡ÊÇØÃæÊý¸þ¤Ë4²óÅ¾È¾µ»¡Ë¤ËÀ®¸ù¤·¡Ö¤ä¤Ã¤È¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡ÊÀ¤³¦¤Ç¡Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»¤Ë¤ÏºòÇ¯¤âÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö³Ü¤¬·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Û¤É·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¡£¶²ÉÝ¿´¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤½¤¦¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂç²ñ¤Ç¤â¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢Íè½µ¤Ë¤ÏWÇÕ¤¬³«Ëë¡£¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Î2´§¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£